Chtěl bych hrát ještě mnoho let a vyhrát další Grand Slam, prozrazuje Djokovič
Legendární Djokovič mluvil o svých ambicích na kurtech i mimo ně. "Jediný čas, který máme, je teď. Snažím se užívat si konkrétní moment, protože minulost je už pryč a budoucnost se nedá předvídat," říkal bělehradský rodák. "Krása tenisu spočívá v tom, že vás neustále nutí myslet v přítomnosti. Jsem velmi proaktivní a produktivní člověk mimo kurty; snažím se co nejlépe využít svůj čas, ale také jsem se naučil zpomalit. Někdy méně znamená více," dodal.
Na otázku, který okamžik kariéry by rád znovu prožil, Djoković uvedl: "Mnoho úspěchů bylo zmrazeno v čase a rád bych je znovu prožil, ale kdybych si musel vybrat jeden, bylo by to olympijské zlato v Paříži."
Přiznal také, že jako každý sportovec má věci, kterých lituje. "Když prohraji zápas, projdu si všechno, co se stalo, a samozřejmě identifikuji špatná rozhodnutí, ale mohl jsem také dělat věci lépe ve svém osobním životě. Snažím se tím nezabývat," doplnil.
Djoković se zaměřil i na své cíle do budoucna. "Moje pokračování není založeno jen na výsledcích nebo uznání mého okolí. Samozřejmě bych chtěl zůstat zdravý, hrát ještě mnoho let a vyhrát alespoň další grandslamový titul. Ale je mnoho dalších věcí, kterým se chci věnovat, například sledování změn, které se dějí ve světě tenisu. Jsem velmi zvědavý, co budoucnost přinese, a rád bych u toho byl v aktivní roli."
Srb zdůraznil, že jeho plány sahají i mimo tenisový kurt. "Existuje mnoho profesionálních projektů, které bych rád rozvíjel v oblastech, jako je duševní pohoda, dlouhověkost, fyzické a duševní zdraví… Věřím, že to jsou oblasti, kde mohu hodně přispět. Kromě toho mám jako otec mnoho snů a plánů, sleduji, jak mé děti bojují za své cíle. Chci být se svou rodinou," uvedl Djokovič.
Nejlepší výměna historie? Djokovičovi a Draperovi za tuto šílenost tleská celý svět
