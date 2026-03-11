Nejlepší výměna historie? Djokovičovi a Draperovi za tuto šílenost tleská celý svět
Byla tohle nejlepší výměna v tenisové historii? Mnozí fanoušci přikyvují. Ale paměť je v takovém případě krátká a třeba bychom našli i lepší. Teď ale celý tenisový svět Djokovičovi i Draperovi za to, co v osmifinále na probíhajícím Masters v Indian Wells předvedli, tleská.
Srbský rekordman a hvězdný Brit sehráli dechberoucí výměnu o 26 úderech a ani oficiální účet Tennis TV na sociální síti X se ji nebál označit za jednu z nejlepších všech dob. Žasli i experti José Morgado či José Morón a fantastický bod obletěl sociální sítě jako raketa a spustil lavinu reakcí. Diváci na kurtu šíleli a nejspíš nezůstali v klidu ani ti u televizních obrazovek.
Djokovič bude v květnu slavit 39. narozeniny. V poslední době už není fyzicky tak dobře připravený jako v dobách své největší slávy a mnohem častěji má zdravotní potíže. Proti Draperovi se ovšem na začátku rozhodujícího setu, kdy už viditelně fyzicky strádal, vybičoval až na dno svých sil.
Není tak překvapením, že srbský veterán po famózní přestřelce a obrovské porci naběhaných metrů padl vyčerpáním na zem. Epickou bitvu s obhájcem titulu Draperem nakonec prohrál v tie-breaku posledního dějství. A už teď je jasné, že se bude jednat o jeden z nejlepších zápasů této sezony, ačkoli zbývá ještě spousta měsíců do jejího konce.
Djokovič ve fantastické bitvě podlehl Draperovi
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře