Djokovič ve fantastické bitvě podlehl obhájci titulu. Alcaraz nastřílel 33 vítězných míčů

DNES, 07:10
Aktuality 4
INDIAN WELLS - Novak Djokovič (38) v osmifinále v Indian Wells padl v parádní a velmi vyrovnané bitvě s Jackem Draperem. Proti obhájci titulu předvedl svůj nejlepší výkon na turnaji, přesto na Brita nestačil a prohrál 6:4, 4:6, 6:7. Loňský šampion tak v Kalifornii vyhrál devátý duel v řadě a o semifinále si zahraje s Daniilem Medveděvem. Mezi nejlepší osmičku postoupil i Carlos Alcaraz, který přehrál 6:1, 7:6 Caspera Ruuda.
Novak Djokovič prohrál s Jackem Draperem (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Draper – Djokovič 4:6, 6:4, 7:6

Djokovič se v předchozích dvou zápasech v Indian Wells trápil a proti dvěma outsiderům Kamilu Majchrzakovi i Aleksandaru Kovacevicovi musel do rozhodujícího dějství. Roli favorita ale potvrdil a v Kalifornii poprvé od roku 2017 překonal třetí kolo. V osmifinálovém utkání proti Draperovi usiloval o první zdejší čtvrtfinále od svého posledního a celkově pátého triumfu, který získal před deseti lety.

Srb začal čistou hrou, kterou zakončil skvělým vítězným forhendem a ukázal, že je připravený hrát na velmi vysoké úrovni. Oba hráči si dlouho drželi svá podání a klíčový okamžik přišel až v desátém gamu. Obhájce titulu se v něm dopustil lehkých chyb a poprvé zaváhal na servisu. Djokovič tak proměnil šanci a první sadu získal.

Skvělá bitva pokračovala. Draper agresivní hrou diktoval tempo hry a na ztracené podání hned zareagoval. Po skvělém vítězném forhendu začal druhou sadu brejkem. Ten ale v šesté hře ztratil a nechal Srba srovnat. Na returnu však zaútočil ještě za stavu 4:4 a čistou hrou získal soupeřův servis. Následně ustál dramatický game, ve kterém pomocí zkrácení hry odvrátil brejkbol a svým desátým esem využil třetí setbol.

Djokovič tak musel i ve třetím duelu do závěrečného dějství. Hned v úvodním gamu za stavu 30:30 předvedli oba tenisté famózní výměnu, po které nakonec i díky pásce slavil zdejší rekordman. Tentokrát si servis ještě udržel, ale o ten další už přišel a Draper se dostal do vedení. Důležitý okamžik, kdy měl zápas dopodávat, však nezvládl. Srb vytáhl skvělou odpověď na kraťas a koncovku ještě zdramatizoval.

Třetí dějství musel nakonec rozhodnout tie-break. V něm byl od začátku lepší Brit. Vedení 3:1 ale neudržel a ztratil tři míčky v řadě. V devátém bodu zahrál parádní bekhend po lajně a znovu se dostal do výhody. Využil hned první mečbol a po více než dvou a půl hodinách boje se mohl radovat z postupu do čtvrtfinále. Jeho šance na obhájení titulu tak stále žije.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Je to neuvěřitelný pocit. Jsem rád, že vůbec mohu hrát," komentoval po zápase Draper, který hraje teprve druhý turnaj po zranění levé paže. "Novak je pro mě nejlepší tenista všech dob a od malička jsem ho uctíval a sledoval. Jsem na sebe moc hrdý, že jsem ho dnes dokázal porazit," dodal.

Naopak Djokovič po zápase neskrýval zklamání. "Cítil jsem podporu diváků a myslel jsem si, že bych ten zápas mohl zvládnout. Bylo to velmi těsné. Bohužel jsem tam udělal pár chyb. V tie-breaku jsem vedl 4:3 a poté to bylo 5:5. Ale to je tenis," hodnotil smutně.

Draper tak se Srbem srovnal vzájemnou bilanci na 1:1 a v Indian Wells přidal devátou výhru v řadě. O semifinále se popere s další bývalou světovou jedničkou Medveděvem, který je po triumfu v Dubaji na vítězné vlně a turnajem prochází velmi suverénně. Jediný předchozí duel vyhrál před dvěma lety v Římě ruský hráč.

Alcaraz – Ruud 6:1, 7:6

Alcaraz v Indian Wells předvedl další skvělý výkon plný parádních výměn a úderů a postoupil zde již do pátého čtvrtfinále v řadě. Šampion Australian Open i pětistovky v Dauhá prodloužil svou letošní neporazitelnost a zaznamenal už 15. výhru v řadě.

Ruuda naprosto přejel v prvním setu, když mu povolil jediný game. Hned v úvodní hře si pomohl i vítězným returnem a otočil skóre 0:40. Po dalším skvělém příjmu slavil brejk, který potvrdil čistou hrou. Při podání Nora uspěl znovu, když si pomohl i skvělými loby a následně odskočil do vedení 4:0. Třetím brejkem v sedmém gamu sadu ukončil po dalším vítězném returnu a přiblížil se postupu do čtvrtfinále.

Druhá sada byla o poznání vyrovnanější. Norský tenista už si zvládl udržet podání, ale na tom Alcarazově se k žádným šancím nedostal. Sadu musela rozhodnout až zkrácená hra, ve které Alcaraz naprosto dominoval a ovládl ji poměrem 7:2. V zápase trefil 33 vítězných úderů oproti pouhým 18 nevynuceným chybám. O semifinále si zahraje s Britem Cameronem Norriem.

4
Kapitan_Teplak
12.03.2026 09:31
Na to jak byl Djoko dřív v TB dominantní, tak je v nich teď pěkně marnej, což mi přijde dost zvláštní.
srnecek
12.03.2026 09:49
zvláštne to nie je. Mnohé zápasy a ich vývoj je len o pár loptičkách. TB zvlášť. Nolemu bude 39, a je obdivuhodné, ako stále hrá. Bohužiaľ jeho kondička už nie je v tope, tým pádom ani jeho reakcie na ťažšie, presnejšie a rýchlejšie údery súperov. Suma sumárum - je to len logické vyústenie, nič podivuhodné....A že by bol márny, to je prehnané. Jednoducho už nie vždy má navrch...
QacO
12.03.2026 07:23
Bol to parádny tenis.
Škoda ze to Djoko nedal ale hral super až na pár chýb no co už ideme ďalej...
Djoko poooooóód
JLi
12.03.2026 07:41
smile smile smile
