Djokovič ve fantastické bitvě podlehl obhájci titulu. Alcaraz nastřílel 33 vítězných míčů
Draper – Djokovič 4:6, 6:4, 7:6
Djokovič se v předchozích dvou zápasech v Indian Wells trápil a proti dvěma outsiderům Kamilu Majchrzakovi i Aleksandaru Kovacevicovi musel do rozhodujícího dějství. Roli favorita ale potvrdil a v Kalifornii poprvé od roku 2017 překonal třetí kolo. V osmifinálovém utkání proti Draperovi usiloval o první zdejší čtvrtfinále od svého posledního a celkově pátého triumfu, který získal před deseti lety.
Srb začal čistou hrou, kterou zakončil skvělým vítězným forhendem a ukázal, že je připravený hrát na velmi vysoké úrovni. Oba hráči si dlouho drželi svá podání a klíčový okamžik přišel až v desátém gamu. Obhájce titulu se v něm dopustil lehkých chyb a poprvé zaváhal na servisu. Djokovič tak proměnil šanci a první sadu získal.
Skvělá bitva pokračovala. Draper agresivní hrou diktoval tempo hry a na ztracené podání hned zareagoval. Po skvělém vítězném forhendu začal druhou sadu brejkem. Ten ale v šesté hře ztratil a nechal Srba srovnat. Na returnu však zaútočil ještě za stavu 4:4 a čistou hrou získal soupeřův servis. Následně ustál dramatický game, ve kterém pomocí zkrácení hry odvrátil brejkbol a svým desátým esem využil třetí setbol.
Djokovič tak musel i ve třetím duelu do závěrečného dějství. Hned v úvodním gamu za stavu 30:30 předvedli oba tenisté famózní výměnu, po které nakonec i díky pásce slavil zdejší rekordman. Tentokrát si servis ještě udržel, ale o ten další už přišel a Draper se dostal do vedení. Důležitý okamžik, kdy měl zápas dopodávat, však nezvládl. Srb vytáhl skvělou odpověď na kraťas a koncovku ještě zdramatizoval.
Třetí dějství musel nakonec rozhodnout tie-break. V něm byl od začátku lepší Brit. Vedení 3:1 ale neudržel a ztratil tři míčky v řadě. V devátém bodu zahrál parádní bekhend po lajně a znovu se dostal do výhody. Využil hned první mečbol a po více než dvou a půl hodinách boje se mohl radovat z postupu do čtvrtfinále. Jeho šance na obhájení titulu tak stále žije.
"Je to neuvěřitelný pocit. Jsem rád, že vůbec mohu hrát," komentoval po zápase Draper, který hraje teprve druhý turnaj po zranění levé paže. "Novak je pro mě nejlepší tenista všech dob a od malička jsem ho uctíval a sledoval. Jsem na sebe moc hrdý, že jsem ho dnes dokázal porazit," dodal.
Naopak Djokovič po zápase neskrýval zklamání. "Cítil jsem podporu diváků a myslel jsem si, že bych ten zápas mohl zvládnout. Bylo to velmi těsné. Bohužel jsem tam udělal pár chyb. V tie-breaku jsem vedl 4:3 a poté to bylo 5:5. Ale to je tenis," hodnotil smutně.
Draper tak se Srbem srovnal vzájemnou bilanci na 1:1 a v Indian Wells přidal devátou výhru v řadě. O semifinále se popere s další bývalou světovou jedničkou Medveděvem, který je po triumfu v Dubaji na vítězné vlně a turnajem prochází velmi suverénně. Jediný předchozí duel vyhrál před dvěma lety v Římě ruský hráč.
Alcaraz – Ruud 6:1, 7:6
Alcaraz v Indian Wells předvedl další skvělý výkon plný parádních výměn a úderů a postoupil zde již do pátého čtvrtfinále v řadě. Šampion Australian Open i pětistovky v Dauhá prodloužil svou letošní neporazitelnost a zaznamenal už 15. výhru v řadě.
Ruuda naprosto přejel v prvním setu, když mu povolil jediný game. Hned v úvodní hře si pomohl i vítězným returnem a otočil skóre 0:40. Po dalším skvělém příjmu slavil brejk, který potvrdil čistou hrou. Při podání Nora uspěl znovu, když si pomohl i skvělými loby a následně odskočil do vedení 4:0. Třetím brejkem v sedmém gamu sadu ukončil po dalším vítězném returnu a přiblížil se postupu do čtvrtfinále.
Druhá sada byla o poznání vyrovnanější. Norský tenista už si zvládl udržet podání, ale na tom Alcarazově se k žádným šancím nedostal. Sadu musela rozhodnout až zkrácená hra, ve které Alcaraz naprosto dominoval a ovládl ji poměrem 7:2. V zápase trefil 33 vítězných úderů oproti pouhým 18 nevynuceným chybám. O semifinále si zahraje s Britem Cameronem Norriem.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells
