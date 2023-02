Chybující Lehečka v Dubaji neudržel vedení proti Zverevovi a končí v 1. kole

Jiří Lehečka se letos prodral do čtvrtfinále Australian Open, zaznamenal první výhru nad hráčem Top 10, ve světovém žebříčku vyletěl do Top 50 a začíná se pravidelně střetávat s nejlepšími tenisty světa.



Minulý týden v Dauhá si proti světové pětce Andreji Rubljovovi připsal nejcennější skalp a o den později ho dělil jediný míček od premiérového postupu do finále turnaje ATP. Žádný z pěti mečbolů proti Andymu Murraymu ale nevyužil a o tři dny později ztratil další dobře rozehraný zápas proti soupeři se zvučným jménem.



Při debutu na štědře dotovaném turnaji ATP 500 v Dubaji nestačil na bývalou světovou dvojku, olympijského šampiona a vítěze Turnaje mistrů Alexandera Zvereva. S o čtyři roky starším Němcem, kterého na začátku sezony přehrál v United Cupu, sice měl za stavu 6-3 a 2-2 dva brejkboly, ale nevyužil je, vzápětí poprvé neudržel podání a momentum zápasu se přelilo na soupeřovu stranu.

Statistiky zápasu

Zverev - Lehečka 12 esa 10 2 dvojchyby 5 73 %

1. podání 'in' 59 %

74 %

úsp. 1. podání 67 %

64 %

úsp. 2. podání 51%

20 winnery 18 41 nevyn. chyby 52 4/9 hra na síti 7/9 3/10 brejkboly 2/4 94 celkem bodů 80 čas: 2:04

Zverev si zajistil třetí set a v něm odskočil do vedení 4-2. Lehečka po soupeřově dvojchybě vyrovnal na 4-4, ale v dalším gamu poslal míček třikrát do autu a rebrejk potvrdit nedokázal. Německý tenista pak zápas s přehledem ukončil čistou hrou při svém podání.



47. hráč světa Lehečka, v jehož trenérském boxu seděl i Tomáš Berdych, během dvou hodin zahrál jen 18 winnerů a spáchal 52 nevynucených chyb. V 18. letošním zápase prohrál teprve popáté, všechny předchozí porážky utrpěl s pozdějším finalistou a bývalým či současným členem Top 10 (Taylor Fritz, Cameron Norrie, Stefanos Tsitsipas a Andy Murray).



Nyní už 21letého rodáka z Mladé Boleslavi čeká přesun do Spojených států amerických, kde ho čekají premiéry na prestižních podnicích Masters 1000 v Indian Wells a Miami. Mezitím je přihlášen i a challenger ve Phoenixu.

Sascha marches on! ✅@AlexZverev fights back to defeat Lehecka 4-6 6-3 6-4 in Dubai. pic.twitter.com/7d4ijyF24L — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2023



25letý Zverev, který se na začátku sezony na kurty vrátil po půlroční pauze zaviněné vážným zraněním kotníku a dalšími zdravotními problémy, si v 10. letošním zápasu připsal teprve čtvrté vítězství a první nad členem elitní padesátky.



"Upřímně, v tuhle chvíli se necítím úplně skvěle. Letos jsem neodehrál moc zápasů a každá výhra je teď pro mě strašně důležitá. Jen se snažím najít cestu k vítězství a doufám, že v dalším zápase bude hrát lépe," komentoval Zverev, který se ve druhém kole utká s Finem Emilem Ruusuvuorim, nebo australským kvalifikantem Christopherem O'Connellem.



Druhý český zástupce Tomáš Macháč, který prošel dvoukolovou kvalifikací, do turnaje vstoupí v úterý. Od 16:00 vyzve světovou jedničku a pětinásobného šampiona Novaka Djokoviče, který od loňského French Open vyhrál 31 z 32 zápasů.







Úspěšně dnes vykročil za obhajobou titulu Andrej Rubljov. 25letý rodák z Moskvy, který už má na kontě 12 titulů, ale žádný turnaj ještě nevyhrál víc jak jednou, porazil Srba Filipa Krajinoviče.



Šestý hráč světa Rubljov, jenž na třech z pěti letošních turnajů nezvládl úvodní zápas, ztratil první tři gamy a prohrával 2-5. Vývoj ale dokázal otočit, získal 9 z 10 následujících her a zvítězil 7-5 6-2.



Ve druhém kole se Rubljov utká se Španělem Alejandrem Davidovichem (h2h 1-0), který smetl 6-2 6-0 s kariérou se loučícího Tunisana Maleka Džazírího.