Čísla, díky kterým patří Kvitová mezi stálice: Jedinečná je v dlouhověkosti i v rozhodujících setech

Kdepak, všechno je jinak. Petra Kvitová zraje jak víno. A maratonské bitvy navzdory vysoké postavě většinou zvládá vítězně. Nevěříte? Livesport Zprávy přináší čísla, díky kterým je česká tenistka znovu jednou z nejsledovanějších hráček okruhu WTA.



20

Petra Kvitová je po třísetovém boji s Jekatěrinou Alexandrovovou už podvacáté v semifinále turnaje kategorie WTA 1000. Osmkrát dokázala turnaj kategorie Masters vyhrát a v tomto ohledu se přibližuje tenisovým ikonám, jakými byly Conchita Martínezová, Venus Williamsová, Monika Selešová či Simona Halepová – ty mají z "tisícovek" 9 titulů. V této statistice nade všemi ční Serena Willimasová s 23 vítězstvími.



12

V čem je česká tenistka jedinečná, je její stabilní výkonnost. Alespoň do jednoho semifinále na WTA 1000 se Kvitová probojovala ve 12 různých sezonách! To je o dva "úspěšné" roky víc, než mají na kontě Caroline Wozniacká a Viktoria Azarenková (každá po 10). Klobouk dolů!

12 - Petra Kvitova has reached at least one WTA-1000 semi-final in the 12 different seasons, two more than the next best (Caroline Wozniacki and Victoria Azarenka, 10 each). Constancy.#MiamiOpen | @WTA @WTA_insider @MiamiOpen pic.twitter.com/pnx4A4tyCq