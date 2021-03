Clijstersová se v Miami ani Charlestonu nevrátí. Po Covidu a operaci kolena ještě není ve formě

"V říjnu jsem se podrobila operaci pravého kolena, které jsem měla dlouhodobě špatné, abych se zbavila bolestí. Všechno včetně rehabilitace proběhlo dobře, ale v lednu jsem se nakazila covidem a i když jsem měla mírný průběh, narušilo mi to přípravu. Nejsem na tom tak, jak bych chtěla, především když mám hrát proti těm nejlepším," uvedla Clijstersová.

"Končit ale nehodlám. Věděla jsem, že návrat bude těžký, ale některé věci nemůžu ovlivnit. Budu bojovat a uvidím, jak to dopadne," přidala Clijstersová, která se loni vrátila k tenisu po sedmileté pauze a prohrála všechny tři zápasy, k nimž nastoupila. Před tím už skončila v roce 2007, ale po mateřské pauze se vrátila a vyhrála tři ze svých čtyř grandslamů. Celkem má na kontě 41 titulů.

You’ll be missed this year, Kim! We hope you have a speedy recovery & are back to 100% soon. https://t.co/HweeVQSvhp