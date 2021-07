Co přinese 27. týden: Ve druhém týdnu Wimbledonu se bude hrát na antuce v Hamburku

Seznam přihlášených pro novou akci v Hamburku byl zveřejněn teprve včera krátce před půlnocí. Z přihlášených je nejvýše na žebříčku Paula Badosaová, jež ovšem stejně jako několik dalších přihlášených hráček stále bojuje ve Wimbledonu.

Pokud by dnes vypadla Tereza Martincová, kterou čeká derby s Karolínou Plíškovou, mohla by německou antukovou akci ještě stihnout. Otázkou je, zda bude chtít po životním výsledku na grandslamech absolvovat rychlou změnu povrchu a ještě na ten svůj nejméně oblíbený. V kvalifikaci by se měla představit Slovenka Kristína Kučová, ale mohla by se dostat i přímo do hlavní soutěže.