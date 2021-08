Collinsová si po triumfu v Palermu zahraje finále i v San José, narazí na Kasatkinovou

Danielle Collinsová hraje čtvrtý turnaj během čtyř týdnů a opět nechyběla v semifinále. V maďarské Budapešti v něm sice i pošesté v kariéře prohrála, o týden později na antuce v Palermu už však došla poprvé do finále a získala titul.



A nyní je ve finále i v San Jose. Poprvé na domácí půdě, poprvé na tvrdém povrchu a poprvé na podniku kategorie WTA 500.



Sedmadvacetiletá Američanka v Kalifornii vyřadila Shelby Rogersovou, bývalou vítězku US Open Sloane Stephensovou, čtvrtou z olympiádu v Tokiu Kazašku Jelenu Rybakinovou a v sobotním semifinále smetla 6-0 6-2 chorvatskou kvalifikantku Anu Konjuhovou. V zápase zahrála 18 winnerů a jen 9 nevynucených chyb.



"Poslední týdny mi dodaly sebevědomí. V zápasech si teď více věřím a údery hraju skoro automaticky, nemusím nad nimi tolik přemýšlet. Je příjemné hrát v takové psychické pohodě," pochvaluje si Collinsová.







O druhý titul a návrat do Top 30 si bývalá 27. hráčka světa Collinsová, jež v posledních devíti zápasech prohrála jediný set. zahraje s Darjou Kasatkinovou (h2h 0-2).



Čtyřiadvacetiletá Ruska v semifinále porazila 6-3 6-2 nejvýše nasazenou Belgičanku Elise Mertensovou a do finále postoupila už počtvrté v sezoně. Usilovat bude o 3. letošní a celkově 5. titul.







Téměř rok dlouhé čekání na finále neukončila v San José neukončila česká deblistka Květa Peschkeová. 46letá veteránka s Australankou Ellen Perezovou skončily v semifinále po těsné porážce 3-6 6-4 8-10 s nejvýše nasazeným kanadsko-brazilským párem Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová.

• WTA 500 SAN JOSÉ •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 565.530 dolarů

sobotní výsledky (07. 08. 2021) • Dvouhra - semifinále • Kasatkinová (4-Rus.) - Mertensová (1-Belg.) 6-3 6-2 Collinsová (7-USA) - Konjuhová (Chorv.) 6-0 6-2 • Čtyřhra - semifinále • Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.) - Peschkeová/Perezová (3-ČR/Austr.) 6-3 4-6 10-8