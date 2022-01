Collinsová ukončila jízdu Cornetové a je znovu v semifinále Australian Open

Danielle Collinsová si za poslední rok prošla řadou zdravotních komplikací, dokonce kvůli operaci endometriózy pár měsíců nehrála, přesto dokázala poprvé v kariéře postoupit do finále podniků WTA a obě vyhrát (Palermo a San José).

Nyní skvělou formu předvádí i na Australian Open, ačkoli před cestou do Melbourne Parku neabsolvovala jedinou přípravnou akci, hraje svůj první turnaj od listopadové skreče v Linci a má problém se zády.

Po dvou úspěšných obratech ve svém třetím kariérním grandslamovém čtvrtfinále narazila na Alizé Cornetovou a 32letou Francouzku, jež absolvovala své vůbec první čtvrtfinále na největších tenisových podnicích, v premiérovém vzájemném souboji přehrála 7-5 6-1.

Collinsová si v úvodním dějství až do stavu 5-3 suverénně držela podání a hájila náskok brejku. Nakonec hodinový set však doservírovat nezvládla a ještě musela o vedení hodně zabojovat. Ve druhé sadě už měla jasně navrch. Soupeřce, která si vyšlápla na Garbiñe Muguruzaovou a Simonu Halepovou, za půl hodiny povolila jediný game.

