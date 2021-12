Covid si z Abú Zabí přivezly také Bencicová a Džabúrová. Navzdory očkování laborují s těžším průběhem

"Jsem v izolaci a mám docela vážné příznaky - horečku, zimnici, bolesti," napsala Bencicová na sociální sítě.

Nemoc jí stejně jako dvacetinásobnému grandslamovému šampionu Nadalovi nabourala přípravu necelý měsíc před začátkem Australian Open.

"To načasování opravdu není ideální. Ale do Austrálie se vydám hned, jakmile mi skončí izolace," doplnila Bencicová.

Krátce po Bencicové přišla s takřka totožným oznámením také světová desítka Ons Džabúrová. 27letá Tunisanka, která ve čtvrtek porazila Bencicovou 2-1 na sety, má podobně jako Švýcarka navzdory plnému očkování těžší průběh nemoci.

"I přes očkovaní jsem měla pozitivní test na Covid-19. Pociťuji silné příznaky, ale doufám, že virus rychle překonám a brzy se uzdravím. Aktuálně jsem v izolaci v Tunisku," napsala Džabúrová.

