Čtyřhru mužů na Masters v Miami nečekaně vyhráli González a Roger-Vasselin

Santiago González a Edouard Roger-Vasselin v Miami odehráli 10. společný turnaj, potřetí se dostali do finále a podruhé ho zakončili triumfem. Měsíc po vítězství v hale v Marseille slaví i trofej z podniku Masters 1000.



Mexicko-francouzský pár na Floridě vyřadil i nejlepší deblisty současnosti a loňské finalisty Wesleyho Koolhofa s Nealem Skupským, kterým oplatil dva týdny starou porážku z Indian Wells, a v dnešním finále si poradil 7-6 7-5 s americko-francouzským tandemem Austin Krajicek a Nicolas Mahut.



40letý González získal jubilejní 20. deblový titul a první z podniku Masters 1000. 39letý Roger-Vasselin se radoval z 25. triumfu a druhého na Masters. Poprvé uspěl před osmi lety v Cincinnati s Kanaďanem Danielem Nestorem.



"Tohle byl vždy můj sen. Zvednout jednou nad hlavu nějakou trofej z turnaje Masters 1000. Je mi čtyřicet a tohle je má první. Můj syn má dnes narozeniny, takže si tento den budu pamatovat do konce života," radoval se González, jenž v deblovém žebříčku vyletí poprvé do Top 20.



"Chodíme spolu na golf a tohle je vyvrcholení celého týdne. Na kurtu bojujeme od prvního do posledního míčku. Jsem šťastný, že mohu zvednout nad hlavu další trofej. Je to má druhá z Masters, ale tyhle momenty se nikdy neomrzí," řekl Roger-Vasselin.



"Už jsem celkem staří. Máme děti, které začínají hrát tenis. Je to pro ně dobré vidět tátu hrát na hlavním kurtu, takže doufám, že ještě pár let hrát budu," dodal Francouz, jehož maximem v deblovém žebříčku je 6. místo.



Mahut s Krajickem odehráli první společný turnaj poté, co se Američanův tradiční partner Chorvat Ivan Dodig kvůli zranění odhlásil.





• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

sobotní výsledky (01. 04. 2023) • Čtyřhra - finále • Roger-Vasselin/Gonzalez (Fr./Mex.) - Mahut/Krajicek (Fr./USA) 7-6(4) 7-5