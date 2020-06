Další Američanka se pustila do Djokoviče. Ať si zkusí zahrát šedesátku na ITF v Alabamě, tam jsou těžké podmínky

Letošní US Open sice proběhne dle plánu, což bylo včera oznámeno, jenže bude se hrát bez diváků a hlavně za velmi přísných podmínek, aby bylo zajištěno bezpečí všech zúčastněných. Podmínky jsou na vkus Novaka Djokoviče extrémní a neudržitelné, proto světová jednička přemýšlí o vynechání obvykle závěrečného grandslamu sezony. Srb sice není jediný, který toto zvažuje, nicméně zatím jako jediný schytává kritiku.

A to hlavně od amerických hráček. Po Danielle Collinsové se do Djokoviče pustila i Vickeryová, aktuálně 158. hráčka žebříčku. "Měl by si zkusit turnaj ITF s dotací 60 tisíc dolarů v Alabamě, pak by teprve poznal, co jsou těžké podmínky."

"Je to od něj celkem sobecké. Většina hráčů si nemůže dovolit tým o sedmi či osmi lidech. Většina z nás cestuje s jedním člověkem. Samozřejmě má právo mít v týmu tolik lidí, kolik chce, ale měl by myslet na celou tour. Nemyslím si, že mít omezený počet lidí je nějaký velký problém. Hlavní je, když se zase bude hrát."

Bývalé 73. hráčce světa nevadí, že se turnaj uskuteční bez fanoušků. "Na menších turnajích moc diváků není, takže to jako problém nevidím."

Hlavní soutěž US Open vypukne 31. srpna. Sezona je zatím přerušena do konce července, nehraje se už od března.