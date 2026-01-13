Další Češka na marodce. Vondroušová na senzační skalp nenaváže, z Adelaide odstoupila
Vondroušová si v Adelaide na druhý pokus připsala premiérovou výhru sezony a hned proti hráčce TOP 20. Samsonovovou udolala po více než dvou hodinách po velmi dobrém výkonu 6:1, 4:6, 6:2 a zdálo se, že by na turnaji mohla dojít daleko.
Její další soupeřkou totiž měla být domácí divoká karta a až 107. hráčka žebříčku Birrellová. Do osmifinálového utkání však česká tenistka nezasáhla a pár minut před začátkem zápasu zatím z neznámého důvodu odstoupila. Australanka si o postup mezi čtyřku nejlepších zahraje s kvalifikantkou Jaqueline Cristianovou.
Češka v Adelaide podobně skončila i loni. Tehdy začala třísetovou výhrou nad Anastasií Pavljučenkovovou a v osmifinále po vyhraném setu musela skrečovat kvůli bolestem levého rameně proti Dianě Šnajderové. Kvůli tomu následně přišla o Australian Open.
Zdá se, že letos nechtěla riskovat a raději se stoprocentně zotaví, aby na prvním grandslamu sezony mohla startovat. V Melbourne při posledním startu v roce 2024 skončila hned v prvním kole, nejdál zde došla do osmifinále před pěti lety.
Vondroušová tak rozšířila českou marodku, která je už v prvních týdnech sezony velmi početná. Skreč, odstoupení z turnaje, odhlášení či výkon ovlivněný zraněním už za sebou letos mají Jiří Lehečka, Linda Nosková, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Sára Bejlek, Marie Bouzková a nyní i Vondroušová.
