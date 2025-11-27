Další Ital v TOP 10? Jasně, proč ne. Já chci být ten třetí, má jasno daviscupový hrdina

DNES, 08:00
Rozhovory 0
Hýří sebevědomím. A má k tomu dobrý důvod. Flavio Cobolli (23) byl vedle Mattea Berrettiniho (29) hlavním strůjcem třetího daviscupového triumfu Itálie v řadě. A jistotou napumpovaný rodák z Florencie nezpomaluje. "Chci být třetím Italem v elitní desítce,“ má jasno čerstvý šampion.
Profily hráčů
Cobolli Flavio
Flavio Cobolli zažil v Boloni vrchol své dosavadní kariéry (@ PA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Na rozhodující duel s Jaumem Munarem, kde otočil špatně rozehraný zápas a získal pro svou zemi rozhodující bod, Cobolli nezapomene. "Nikdy jsem nezažil tak silné emoce, celý stadion skandoval mé jméno. Užíval jsem si to, i když to byl nesmírně těžký zápas a já jsem musel duel otáčet."

A pokračuje: "Uvědomil jsem si, že Davis Cup se s šampiony vždycky nevyhrává. Alcaraz nevyhrál v Malaze, letos Zverev prohrál v semifinále. Reprezentovat vyžaduje něco navíc – touhu po vítězství, lásku k zemi, díky které dokážete překonat vlastní limity," svěřil se Ital v rozhovoru pro Corriere della Sera.

Cobolli v týmu cítil sílu kolektivního ducha. "Sinner je strašně důležitý pro celou zemi. Ale v Boloni se ukázalo naše odhodlání i síla. Na tréninku jsem nehrál dobře, pořád jsem prohrával, ale pocit odhodlání sílil a díky němu jsme se všichni cítili neporazitelní."

"Každý odvedl svou část. Sonego ani na chvilku neopustil lavičku, ani si nezašel na toaletu, pořád povzbuzoval. Bolelli a Vavassori neustále fandili, já jsem podporoval Mattea a pak on podporoval mě," popsal Cobolli atmosféru ve vítězném týmu.

Mladý Ital zároveň stanovil cíle pro nadcházející sezónu: "Důvěřuji lidem kolem sebe, zejména svému otci, takže se na něj spoléhám. Můj cíl je jasný: dostat se do první desítky. Že by pak byli tři Italové v TOP 10? Proč ne. Máme skvělé hráče,“ říkal Cobolli, který by se tak v elitní společnosti přidal k Sinnerovi a Lorenzovi Musettimu.

Daviscupový hrdina však o svých slabinách dobře ví. "Vím, že držet krok s Jannikem a ostatními je nesmírně těžké. Musím neustále pracovat na svých slabinách a zlepšit úroveň své hry. Chci si více vzít i z porážek a poučit se."

Cobolli svou kariéru rozvíjí pomaleji, ale cíleně: "Moje cesta byla postupná, i v týmových soutěžích, jako je Davis Cup, United Cup a Laver Cup. Nejdříve jsem byl náhradník a pak klíčový hráč. Stoupal jsem pomalu, postupně. Ale Boloňa pro mě už navždy zůstane klíčovým bodem kariéry,“ uzavírá současný 22. hráč světa.

Cobolli jako malý kluk a starší kámoš Berrettini. Kde se vzalo video, které pobavilo Itálii?

 

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist