Cobolli jako malý kluk a starší kámoš Berrettini. Kde se vzalo video, které pobavilo Itálii?
O jaký turnaj vlastně šlo a jak byl pro kariéru obou dnešní italských reprezentantů důležitý? Historické reálie popsal web Spazio Tennis.
Jde o Lemon Bowl, tradiční římský turnaj mládeže, kam pravidelně jezdili mladí talentovaní hráči ze zahraničí. Na listině vítězů tohoto klání jsou zapsáni ve svých dětských letech například Lorenzo Musetti, Ivan Ljubičič nebo Jelena Jankovičová.
Tato událost, která od roku 1985 patří mezi stálice zimního programu tenisového klubu Lazia, lákala každoročně více než dvě tisícovky účastníků a hraje se v sedmi věkových kategoriích (do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 let).
Dnes populární video pochází ze 3. ledna 2011, se konal zápas osmifinále všech věkových kategorií. Flavio Cobolli tehdy vyhrál zápas druhého kola v kategorii do 10 let, poté ale ve čtvrtfinále prohrál s Manuelem Massiminem 6:0, 6:2. Turnaj tehdy vyhrál Marco Furlanetto, který byl v té době považován za obrovský talent.
Mimochodem, v semifinále Furlanetto porazil Mattiu Bellucciho, dalšího dnešního Itala z první stovky. V pavouku vypadl hned v prvním kole Matteo Gigante, pro nějž to byl debut na mládežnických turnajích.
Matteo Berrettini toho dne zrovna porazil v soutěži šestnáctiletých Marca Di Primu 6:2, 6:3 a nakonec došel až do semifinále. Turnaj vyhrál Tommaso Evangelisti, který se dnes profesionálně věnuje padelu.
Pozoruhodná je ale i výsledková listina dívek kategorie do 10 let, kde vyhrála drobná, ale již velmi silná Elisabetta Cocciarettová. Ta ve finále porazila Olgu Danilovičovou, o které se tehdy mluvilo hlavně v souvislosti s jejími rodiči.
Srbskou dívčinu totiž tehdy na turnaji doprovázel slavný táta, basketbalista Predrag Danilovič s maminkou, která se v domovině objevovala na televizních obrazovkách jako sportovní novinářka.
