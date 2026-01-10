Další jméno na české marodce. Nosková napodobila Lehečku a zrušila start v Adelaide
Noskové se zranění v loňské sezoně vyhýbala a nakonec z toho byl zatím nejlepší rok její kariéry. Ten korunovala postupem do svého největšího finále, debutem v TOP 20 žebříčku a také posunem na post české žebříčkové jedničky.
Jenže zdravotní problém se přece jen dostavil, a to hned v úvodu nové sezony. Vsetínská rodačka si první akci odbyla v tomto týdnu v Brisbane a už v prvním zápase s Magdalenou Frechovou si nechala ošetřovat levé stehno. V osmifinálové bitvě s Mirrou Andrejevovou pak nedokázala využít ani jeden ze dvou mečbolů.
Před Australian Open bude Nosková nakonec odpočívat. Původně se měla v následujících dnech představit na další pětistovce v Adelaide, ale účast zřejmě z preventivních důvodů zrušila. S největší pravděpodobností se bude jednat o podobný případ jako u Lehečky. Ten se rovněž zranil v Brisbane a omluvenku do Adelaide poslal již před pár dny.
V Adelaide nakonec nestartuje ani Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička měla v sobotu zasáhnout do kvalifikačních bojů, avšak před týdnem si zranila lýtko a nejspíše stále není stoprocentně fit. Sára Bejlek kvůli nemoci odřekla účast v kvalifikaci v Hobartu.
Z českých tenistek je v hlavní soutěži v Adelaide pouze Markéta Vondroušová. Wimbledonská šampionka v úvodním kole vyzve nasazenou sedmičku Ljudmilu Samsonovovou. Z kvalifikace ji mohou doplnit Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Marie Bouzková.
Česká marodka
Linda Nosková - levé stehno
Karolína Plíšková - pravé lýtko
Jiří Lehečka - pravý kotník
Sára Bejlek - nemoc
