Zraněný Lehečka nechce riskovat a zrušil další přípravu. Australian Open by měl stihnout
Lehečkovi se obvykle zdravotní potíže vyhýbají a na mužském okruhu patří k těm fyzicky lépe připraveným hráčům. Hned v úvodu nové sezony měl však smůlu. V Brisbane zvládl třísetové derby s Tomášem Macháčem, ovšem další výhru nepřidal, a dokonce následující zápas ani nedohrál.
Rodák z Mladé Boleslavi musel vinou zranění pravého kotníku skrečovat souboj se Sebastianem Kordou a přišel o šanci obhájit loňský triumf. A na kurty se jen tak nevrátí. V příštím týdnu měl startovat na další generálce v Adelaide, nicméně pořadatelům dnes poslal omluvenku.
Není jasné, jak moc je zranění kotníku vážné. Nejspíše se však jedná jen o prevenci, protože už za 10 dní vypukne hlavní soutěž Australian Open a Lehečka jistě bude chtít být na úvodním grandslamu sezony v nejlepší možné formě i kondici. Podle informací Livesport Zpráv bude na Australian Open připraven, takže evidentně jen nechce riskovat.
Pro organizátory turnaje ATP 250 v Adelaide se jedná o další nepříjemnou zprávu. Účast totiž ještě před Lehečkou zrušili také Novak Djokovič, Jack Draper, Arthur Fils a Corentin Moutet. Už se omluvil i účastník United Cupu Zizou Bergs.
V Adelaide bychom i tak měli mít české zastoupení. Start má v plánu Macháč. Nejvýše nasazeným by měl být 14. hráč světa Alejandro Davidovich.
Komentáře
- třeba tehdy, jak měl únavovou zlomeninu zad, to se mu vyloženě zranění vyhýbala.