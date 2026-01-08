Zraněný Lehečka nechce riskovat a zrušil další přípravu. Australian Open by měl stihnout

DNES, 16:00
Aktuality 4
Jiří Lehečka (24) není hned na začátku nové tenisové sezony stoprocentně fit. Po skreči v Brisbane, kde se pokoušel obhájit loňský triumf, zrušil zřejmě hlavně z preventivních důvodů start na další generálce v Adelaide. Podle informací Livesport Zpráv by však měl být připravený zúčastnit se Australian Open.
Jiří Lehečka zrušil start na generálce v Adelaide (© WILLIAM WEST / AFP)

Lehečkovi se obvykle zdravotní potíže vyhýbají a na mužském okruhu patří k těm fyzicky lépe připraveným hráčům. Hned v úvodu nové sezony měl však smůlu. V Brisbane zvládl třísetové derby s Tomášem Macháčem, ovšem další výhru nepřidal, a dokonce následující zápas ani nedohrál.

Rodák z Mladé Boleslavi musel vinou zranění pravého kotníku skrečovat souboj se Sebastianem Kordou a přišel o šanci obhájit loňský triumf. A na kurty se jen tak nevrátí. V příštím týdnu měl startovat na další generálce v Adelaide, nicméně pořadatelům dnes poslal omluvenku.

Není jasné, jak moc je zranění kotníku vážné. Nejspíše se však jedná jen o prevenci, protože už za 10 dní vypukne hlavní soutěž Australian Open a Lehečka jistě bude chtít být na úvodním grandslamu sezony v nejlepší možné formě i kondici. Podle informací Livesport Zpráv bude na Australian Open připraven, takže evidentně jen nechce riskovat.

Pro organizátory turnaje ATP 250 v Adelaide se jedná o další nepříjemnou zprávu. Účast totiž ještě před Lehečkou zrušili také Novak Djokovič, Jack Draper, Arthur Fils a Corentin Moutet. Už se omluvil i účastník United Cupu Zizou Bergs.

V Adelaide bychom i tak měli mít české zastoupení. Start má v plánu Macháč. Nejvýše nasazeným by měl být 14. hráč světa Alejandro Davidovich.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
vojta912
08.01.2026 16:46
Náročná a dlouhá sezóna se začíná projevovat
Reagovat
Hector.Salamanca
08.01.2026 16:13
Lehečkovi se obvykle zdravotní potíže vyhýbají a na mužském okruhu patří k těm fyzicky lépe připraveným hráčům.

- třeba tehdy, jak měl únavovou zlomeninu zad, to se mu vyloženě zranění vyhýbala.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.01.2026 16:14
To je samozřejmě pravda, ale rozhodně patří mezi ty, kteří nejsou na zranění tak náchylní. Většinou odehraje celou sezonu bez vážnějších problémů a teď měl před pár dny smůlu.
Reagovat
PTP
08.01.2026 16:21
Všichni tam musíme...
Reagovat

