Další rána. Kyrgios má problémy s kolenem, na French Open hrát nebude

Thompson, jehož obvyklý deblový partner Max Purcell si momentálně odpykává trest za porušení dopingových pravidel, tak do čtyřhry nastoupí s jiným Australanem Jasonem Kublerem.

Kyrgios se chtěl v Paříži představit poprvé od roku 2017. "Nick byl vážně natěšený, že si tu zahraje. Každý týden mi psal, jestli jsem připravený" řekl Thompson australským médiím.

"Doma v Austrálii trénoval na antuce, ale před pár dny mi řekl, že si něco udělal s kolenem, takže nebude moci přijet. Byl z toho hrozně zklamaný. Říkal, že neví, kolik takových zranění ještě snese," popsal.

