Další rána pro Ostravu. Krejčíková ani Vondroušová nedorazí a dají přednost akci v cizině
Pro české fanoušky a možná i pořadatele to byl šok. Na ostravský turnaj WTA se totiž nepřihlásila ani jedna z českých tenistek figurujících v TOP 100 žebříčku. Momentální seznam přihlášených pro hlavní los tak zahrnuje jen cizinky a zároveň v něm nenajdeme žádné výraznější jméno.
Už před pár dny to vypadalo, že se stoprocentní jistotou nedorazí vítězka posledního ročníku 2022 Krejčíková ani další česká grandslamová šampionka Vondroušová. To se v pondělí, kdy entry list odhalila souběžně hraná pětistovka v Abú Zabí, potvrdilo.
Krejčíková a Vondroušová totiž skutečně dají přednost luxusnějšímu a většímu podniku na území Spojených arabských emirátů. Seznam přihlášených hráček už vydal i další turnaj ve stejném týdnu, v Kluži ovšem žádné české jméno nefiguruje.
Ostravský turnaj se do kalendáře WTA vrací po dlouhých čtyřech letech a pořadatelé se chlubili výjimkou pro naše tenistky a lákali na špičkový tenis. Jenže hrací pole v tuto chvíli postrádá jakékoli výraznější nebo české jméno.
K dispozici mají zřejmě čtyři divoké karty a ještě mohou některou z předních českých tenistek získat. Termín je však nešťastný, a pokud divoké karty rozdají hvězdným Češkám, nedostane se na naše mladé a talentované naděje, které by ji skutečně potřebovaly.
Hlavní soutěž v Ostravě se bude konat v termínu od 1. do 7. února. Tedy v týdnu ihned po skončení Australian Open a před startem prestižních tisícovek v Dauhá a Dubaji.
