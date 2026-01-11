Další rána pro Ostravu. Krejčíková ani Vondroušová nedorazí a dají přednost akci v cizině

DNES, 17:00
Aktuality 0
Na ostravský turnaj WTA se nepřihlásila ani jedna z předních českých tenistek a teď musí pořadatelé řešit další komplikaci. V pondělí se totiž potvrdilo, že na domácí halovou akci nedorazí poslední šampionka Barbora Krejčíková (30) ani další grandslamová vítězka Markéta Vondroušová (26).
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Vondroušová Markéta
Poslední šampionka Barbora Krejčíková do Ostravy nepřijede (© IZHAR KHAN / AFP)

Pro české fanoušky a možná i pořadatele to byl šok. Na ostravský turnaj WTA se totiž nepřihlásila ani jedna z českých tenistek figurujících v TOP 100 žebříčku. Momentální seznam přihlášených pro hlavní los tak zahrnuje jen cizinky a zároveň v něm nenajdeme žádné výraznější jméno.

Už před pár dny to vypadalo, že se stoprocentní jistotou nedorazí vítězka posledního ročníku 2022 Krejčíková ani další česká grandslamová šampionka Vondroušová. To se v pondělí, kdy entry list odhalila souběžně hraná pětistovka v Abú Zabí, potvrdilo.

Krejčíková a Vondroušová totiž skutečně dají přednost luxusnějšímu a většímu podniku na území Spojených arabských emirátů. Seznam přihlášených hráček už vydal i další turnaj ve stejném týdnu, v Kluži ovšem žádné české jméno nefiguruje.

Ostravský turnaj se do kalendáře WTA vrací po dlouhých čtyřech letech a pořadatelé se chlubili výjimkou pro naše tenistky a lákali na špičkový tenis. Jenže hrací pole v tuto chvíli postrádá jakékoli výraznější nebo české jméno.

K dispozici mají zřejmě čtyři divoké karty a ještě mohou některou z předních českých tenistek získat. Termín je však nešťastný, a pokud divoké karty rozdají hvězdným Češkám, nedostane se na naše mladé a talentované naděje, které by ji skutečně potřebovaly.

Hlavní soutěž v Ostravě se bude konat v termínu od 1. do 7. února. Tedy v týdnu ihned po skončení Australian Open a před startem prestižních tisícovek v Dauhá a Dubaji.

Do Ostravy se nepřihlásila žádná Češka

Seznam přihlášených: Abú Zabí | Ostrava | Kluž

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
