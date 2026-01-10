Totální nezájem českých tenistek. Na turnaj v Ostravě se nepřihlásila ani jedna
Pořadatelé slibovali světový tenis a bohatou českou účast. Dokonce výjimku pro naše tenistky, aby mohly startovat i ty nacházející se v TOP 30 žebříčku, což pravidla WTA obvykle neumožňují. Jenže pohled na seznam přihlášených hráček pro hlavní soutěž rozhodně není pěkný.
Nenajdeme totiž ani jednu českou tenistku. Možná někde hluboko mezi náhradnicemi. Herní pole vede 37. žena pořadí Ann Liová a uzavírá ho 114. hráčka žebříčku Victoria Jiménezová Kasintsevová. To znamená jediné, žádnou českou členku TOP 100 raději neočekávejte.
Na druhou stranu mají organizátoři k dispozici divoké karty a dá se předpokládat, že v průběhu Australian Open některou z českých hvězd uloví. Každopádně to není ideální situace pro české talenty, protože divoké karty by mohly dostat přední české tenistky místo našich mladých nadějí, které by volnou vstupenku skutečně potřebovaly.
Už teď je téměř stoprocentně jisté, že vítězka posledního ročníku 2022 Barbora Krejčíková nedorazí. Nepřijede s největší pravděpodobností ani Markéta Vondroušová. Obě se totiž přihlásily na souběžně hranou pětistovku v Abú Zabí.
Návrat ostravského turnaje do kalendáře WTA se sice slavil, nicméně termín je velmi nešťastný. Uskuteční se totiž ihned v týdnu po skončení Australian Open, a proto nejlepší tenistky zvolí hlavně odpočinek nebo Abú Zabí, kde se mohou připravit na velké tisícovky v Dauhá a Dubaji. Navíc kvůli ponížení statusu z WTA 500 na WTA 250 nemůže v jednom z největších českých měst startovat žádná členka elitní desítky.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Každopádně ten termín je fakt na .....