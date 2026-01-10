Totální nezájem českých tenistek. Na turnaj v Ostravě se nepřihlásila ani jedna

DNES, 17:30
Kdo si koupil vstupenku na únorový turnaj WTA 250 v Ostravě, tak teď možná lituje. V seznamu přihlášených hráček pro hlavní soutěž totiž nefiguruje žádná z českých tenistek a ani jedno hvězdné jméno. Pořadatelům tedy dost reálně hrozí, že o jednu z největších tenisových akcí na českém území bude velmi malý zájem.
Barbora Krejčíková dá přednost turnaji v Abú Zabí (© ČTK / AP / Rick Rycroft)

Pořadatelé slibovali světový tenis a bohatou českou účast. Dokonce výjimku pro naše tenistky, aby mohly startovat i ty nacházející se v TOP 30 žebříčku, což pravidla WTA obvykle neumožňují. Jenže pohled na seznam přihlášených hráček pro hlavní soutěž rozhodně není pěkný.

Nenajdeme totiž ani jednu českou tenistku. Možná někde hluboko mezi náhradnicemi. Herní pole vede 37. žena pořadí Ann Liová a uzavírá ho 114. hráčka žebříčku Victoria Jiménezová Kasintsevová. To znamená jediné, žádnou českou členku TOP 100 raději neočekávejte.

Na druhou stranu mají organizátoři k dispozici divoké karty a dá se předpokládat, že v průběhu Australian Open některou z českých hvězd uloví. Každopádně to není ideální situace pro české talenty, protože divoké karty by mohly dostat přední české tenistky místo našich mladých nadějí, které by volnou vstupenku skutečně potřebovaly.

Už teď je téměř stoprocentně jisté, že vítězka posledního ročníku 2022 Barbora Krejčíková nedorazí. Nepřijede s největší pravděpodobností ani Markéta Vondroušová. Obě se totiž přihlásily na souběžně hranou pětistovku v Abú Zabí.

Návrat ostravského turnaje do kalendáře WTA se sice slavil, nicméně termín je velmi nešťastný. Uskuteční se totiž ihned v týdnu po skončení Australian Open, a proto nejlepší tenistky zvolí hlavně odpočinek nebo Abú Zabí, kde se mohou připravit na velké tisícovky v Dauhá a Dubaji. Navíc kvůli ponížení statusu z WTA 500 na WTA 250 nemůže v jednom z největších českých měst startovat žádná členka elitní desítky.

Seznam přihlášených hráček

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
aligo
10.01.2026 18:12
Ještě že jsem si ty lístky nekoupil
Reagovat
KvitkaBitka
10.01.2026 18:05
Kdo by taky jezdil do jednoho z nejzaostalejších krajských měst v ČR, plné smradu, cikánů, a bordelu, mekky nevzdělaných lidí volících SPD, ANO a komunisty
Reagovat
Nenela
10.01.2026 18:12
Jsi deb*l. Nejdriv tam jed a pak sud
Reagovat
vojta912
10.01.2026 18:00
Za Kaderky bylo líp.
Reagovat
tommr
10.01.2026 17:43
a kolik těch divokých karet mají organizátoři k dispozici?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
10.01.2026 17:57
Počítám, že čtyři. Ale i tak prostě mě zaráží, že je kdyžtak nedostanou mladý naděje pravděpodobně, pokud někdo z těch našich předních vypadne brzy na AO a bude chtít hrát Ostravu.

Každopádně ten termín je fakt na .....
Reagovat
com
10.01.2026 17:34
Dal bych WC Karoline smile
Reagovat
r176
10.01.2026 17:39
ano ta jediná na ní má nárok a když bude mít los příjemný tak možná i dojede
Reagovat

