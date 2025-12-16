Další rok snů deblové královny: jak Siniaková došla k 10. grandslamovému titulu?
Chcete nad hlavu pozvednout pohár pro deblovou grandslamovou šampionku? Vezměte do týmu Siniakovou a můžete jít slavit. Nadsázka. Samozřejmě. Pravdou je, že rodačka z Hradce Králové svých deset titulů z turnajů velké čtyřky posbírala s třemi různými partnerkami – sedm s Barborou Krejčíkovou, jeden s Coco Gauffovou a dva s její krajankou Taylor Townsendovou. A právě s rodačkou z Atlanty si dokráčela pro ten jubilejní - desátý, když ovládly Austalian Open.
A to zdaleka nebylo všechno. V letošní sezoně slavila, včetně Melbourne, čtyři deblové tituly, na které dosáhla se třemi různými partnerkami. V Dubaji a zmiňovaném Melbourne s Townsendovou, v Koreji krátce obnovila úspěšnou spolupráci s Krejčíkovou a ve Wuhanu vládla po boku Storm Hunterové.
Vraťme se na však na začátek letošní sezony a výkony česko-amerického páru na Australian Open. Do turnaje vstoupily Siniaková s Townsendovou přesně ve stylu nejvýše nasazeného páru, když v úvodních čtyřech kolech nepřenechaly soupeřkám ani jeden set.
První vážná prověrka přišla až ve čtvrtfinále s ruskou dvojicí Mirra Andrejevová, Dijana Šnajderová. První nasazený pár ztratil úvodní set v tie-breaku, v dalších dvou ale skóre otočil a radoval se z postupu do finále.
V něm se Siniaková s Townsendovou potkaly s třetí nasazenou dvojicí Tchaj-wankou Su-Wei Hsieh a Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. Dramatickou bitvu rozhodla třetí sada, kterou favoritky získaly 6:3 a mohly slavit svůj druhý společný grandslamový titul.
"Jsem nadšená. Byl to velmi těžký zápas a jsem moc ráda, že jsme to dokázaly. Bojovaly jsme a jsem šťastná, že mohu tu trofej znovu držet. Je to pocit, který si chci užít co nejdéle," říkala šťastná Siniaková.
Euforie čišela i z její americké parťačky. "Pro mě je klíčové, že si s Katkou tak dobře rozumíme. Proto jsme dobré. Není to náhoda. Jsme schopné si sdělit naše pocity a podpořit se bez jakéhokoliv odsuzování. Nejlepší jsme v tom, jak se podpoříme, když je druhá na dně," říkala Townsendová.
Pro Siniakovou šlo už o zmiňovaný desátý a pro letošní sezonu také, pokud jde o grandslamový titul ze ženské čtyřhry, poslední.
Na Roland Garros neobhájily s Townsendovou loňský titul a skončily už ve čtvrtfinále, překvapivě na kazašsko-srbské dvojici Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová, ve Wimbledonu jim porážku z Melbourne vrátily v semifinále Su-Wei Hsieh s Ostapenkovou. Nejblíže k dalšímu triumfu se dostaly na US Open, ve finále ale podlehly kanadsko-australské dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.
Sezonu 2025 přesto zakončila Siniaková popáté v kariéře jako deblová světová jednička, čímž vyrovnala rekord legendární Martiny Navrátilové. WTA následně Siniakovou s Townsendovou ocenila jako nejlepší deblový pár roku, české tenistce se této pocty dostalo počtvrté – ve všech třech předchozích případech to bylo po boku Krejčíkové.
