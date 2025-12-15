Lehečkovo Brisbane: v Austrálii bral druhý kariérní titul, exceloval i v deblu s Menšíkem
Lehečka vstupoval do sezony 2025 z pozice 28. hráče světa a už před turnajem bylo jasné, že papíroví favorité z jeho jména coby příštího soupeře radostí skákat nebudou. Hned v prvním kole se o tom přesvědčil třetí nasazený Dán Holger Rune, který rodákovi z Mladé Boleslavi podlehl ve dvou setech 7:5, 6:3.
Paradoxně více práce měl Lehečka ve druhém kole s tehdy 69. hráčem světa Jošihitem Nišiokou, kterého udolal až po velkém boji ve 2:1 na sety. To byla také jediná sada na turnaji, kterou český tenista ztratil. Ve čtvrtfinále se bez větších problémů vypořádal s Nicolásem Jarrym (6:4, 6:4) a to byl také poslední kompletní zápas, který Lehečka na turnaji ve dvouhře odehrál.
V semifinále se postavil proti v té době desátému hráči světa Grigoru Dimitrovovi. V prvním setu vládl Lehečka poměrem 6:4, ve druhém byl stav 4:4, když bulharská superstar kvůli problémům s levou nohou utkání vzdala.
"Za vítězství jsem rád. První set i ten druhý se hrál na vysoké úrovni. Samozřejmě bych chtěl ukončit zápas jinak než takhle a snad bude Grigor v pořádku. Jsem ale rád, že jsem postoupil," řekl Lehečka. Bohužel navzdory přání čerstvého finalisty se Bulhar potýkal se zdravotními problémy v různé intenzitě prakticky po celý průběh letošní sezony.
Lehečka si zároveň zajistil účast i ve finále čtyřhry, kde spolu s Jakubem Menšíkem vyřadili v semifinále pár Giovanni Mpetshi Perricard, Nicolas Jarry. "Byla to dobrá volba hrát obě soutěže. Nejprve jsem tu nastoupil ve čtyřhře a bylo pak pro mě snazší si na to tady zvyknout. Jsem rád, že jsem úspěšný i v deblu, a uvidíme, co se stane,“ liboval si Lehečka.
V boji o druhý kariérní titul na Lehečku čekal čtvrtfinálový přemožitel Novaka Djokoviče, americký ranař Reilly Opelka. A podobně jako v semifinále i tady situaci českého tenisty výrazně usnadnily zdravotní trable soupeře. Opelka se od počátku potýkal s problémy, které mu výrazně znemožňovaly používat jeho hlavní zbraň – servis. Marný boj s osudem Američan velmi brzy ukončil, za stavu 1:4 v prvním setu šel svému soupeři gratulovat k druhému turnajovému vavřínu v kariéře.
"Nikdy není snadné skončit zápas takovýmto způsobem. Vím, jak se cítíš, Reilly. Byla ale čest tě vidět zpět na tour, a pokud ti to tělo dovolí, budeš tam ještě spoustu dalších let," řekl na kurtu Lehečka. "Pro mě to byl skvělý týden v Brisbane. Hraju tady v Austrálii rád. Chci poděkovat všem, kteří se na nás přišli podívat, a také svému týmu," doplnil.
V historii turnaje se tak Lehečka stal druhým českým vítězem. Vůbec premiérový ročník v roce 2009 ovládl Radek Štěpánek, který se hned následující rok dostal do finále, kde tentokrát neuspěl.
K dokonalosti chybělo Lehečkovi vyhrát i deblovou soutěž. Ve finále však spolu s Menšíkem nestačili na ostřílenou britskou dvojici Julian Cash, Lloyd Glasspool, které podlehli po velkém boji 6:10 v závěrečném super tie-breaku.
Svěřenec Michala Navrátila už další titul v sezoně nepřidal, do finále se dostal na trávě v Londýně, kde tři sety trápil hvězdného Carlose Alcaraze, a v Bruselu – zde opět po velké bitvě padl s Félixem Augerem-Aliassimem. Sezonu zakončil Lehečka jako 17. tenista světa a česká jednička.
