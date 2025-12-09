Obhájce Lehečka bude v Brisbane jedním z favoritů. Představí se i Macháč, Nosková či Plíšková
Už dříve pořadatelé turnaje v Brisbane, který se uskuteční od 4. do 11. ledna, ohlásili hlavní hvězdy turnaje a dnes zveřejnili celý seznam hráčů a hráček, kteří se podniku zúčastní. Mezi muži i ženami bude k vidění také celkem sedm českých reprezentantů.
Lehečka se do australského města vrátí v roli obhájce titulu a v následující sezoně bude dokonce jedním z hlavních favoritů. Jeho největší konkurencí budou Daniil Medveděv a Alejandro Davidovich, žádný hráč TOP 10 na seznamu nefiguruje. Podruhé se zde představí také Macháč, který si zde v roce 2024 zahrál osmifinále.
Mezi ženami na podniku WTA 500 je obsazení daleko lepší. Z elitní desítky je zde hned sedm zástupkyň v čele se světovou jedničkou a obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou, loňskou šampionkou Jelenou Rybakinovou a čtvrtou hráčkou žebříčku Amandou Anisimovovou.
Z českých tenistek se můžeme těšit na naši jedničku Noskovou, která zde v roce 2024 hrála semifinále, i dvojku Karolínu Muchovou, které doplní Markéta Vondroušová, teenagerka Tereza Valentová i vracející se Plíšková.
Bývalá světová jednička, která se v září vrátila po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku, má v plánu odehrát i Australian Open. Pro účast v Brisbane, kde v letech 2017, 2019 a ještě o rok později triumfovala. i v Melbourne využila speciální žebříček.
