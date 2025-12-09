Obhájce Lehečka bude v Brisbane jedním z favoritů. Představí se i Macháč, Nosková či Plíšková

DNES, 09:15
Aktuality 0
Turnaj v Brisbane patři každoročně k těm nejoblíbenějším podnikům na začátku roku a jinak tomu nebude ani v sezoně 2026. Tentokrát bude navíc hodně zajímavý i pro fanoušky českých hráčů. Na zdejší akci ATP 250 se představí obhájce titulu Jiří Lehečka (24) i Tomáš Macháč (25). Na ženské pětistovce by neměla chybět Linda Nosková (21), vracející se Karolína Plíšková (33) a další.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Muchová Karolina
Vondroušová Markéta
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Valentova Tereza
Jiří Lehečka se do Brisbane vrátí jako obhájce titulu (@ Patrick HAMILTON / AFP / AFP / Profimedia)

Už dříve pořadatelé turnaje v Brisbane, který se uskuteční od 4. do 11. ledna, ohlásili hlavní hvězdy turnaje a dnes zveřejnili celý seznam hráčů a hráček, kteří se podniku zúčastní. Mezi muži i ženami bude k vidění také celkem sedm českých reprezentantů.

Lehečka se do australského města vrátí v roli obhájce titulu a v následující sezoně bude dokonce jedním z hlavních favoritů. Jeho největší konkurencí budou Daniil Medveděv a Alejandro Davidovich, žádný hráč TOP 10 na seznamu nefiguruje. Podruhé se zde představí také Macháč, který si zde v roce 2024 zahrál osmifinále.

Mezi ženami na podniku WTA 500 je obsazení daleko lepší. Z elitní desítky je zde hned sedm zástupkyň v čele se světovou jedničkou a obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou, loňskou šampionkou Jelenou Rybakinovou a čtvrtou hráčkou žebříčku Amandou Anisimovovou.

Z českých tenistek se můžeme těšit na naši jedničku Noskovou, která zde v roce 2024 hrála semifinále, i dvojku Karolínu Muchovou, které doplní Markéta Vondroušová, teenagerka Tereza Valentová i vracející se Plíšková.

Bývalá světová jednička, která se v září vrátila po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku, má v plánu odehrát i Australian Open. Pro účast v Brisbane, kde v letech 2017, 2019 a ještě o rok později triumfovala. i v Melbourne využila speciální žebříček.

Prvotřídní tenis a fantastické obsazení. Úvodní turnaj nové sezony láká na seznam hvězd

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist