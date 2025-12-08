Prvotřídní tenis a fantastické obsazení. Úvodní turnaj nové sezony láká na seznam hvězd
Serena Williamsová, Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Roger Federer, Andy Murray, Radek Štěpánek či Jiří Lehečka. To je výčet jen hrstky bývalých šampionů Brisbane International, které se koná od roku 2009 a každoročně láká na vynikající obsazení.
Tím se pořadatelé úvodního turnaje sezony mohou pochlubit i pro nadcházející ročník, který se uskuteční od 4. do 11. ledna. Už teď je jisté, že podniku, jenž zaštiťuje turnaje WTA 500 a ATP 250, se zúčastní čtyři členky TOP 10 pořadí.
Novým přírůstkem je Amanda Anisimovová. Finalistka posledních dvou grandslamů doplnila světovou jedničku a úřadující šampionku Arynu Sabalenkovou, vítězku nedávného Turnaje mistryň Jelenu Rybakinovou a Madison Keysovou, jež letos dobyla Australian Open. Ředitel turnaje Cameron Pearson předpokládá, že se seznam ještě rozšíří. "Už teď máme čtyři hráčky TOP 10 a věřím tomu, že přibydou další," hlásí.
Pokud preferujete mužský tenis, tak se máte také na co těšit. Účast totiž přislíbil dvojnásobný šampion Grigor Dimitrov. Start má v plánu i grandslamový vítěz a aktuálně 13. tenista pořadí Daniil Medveděv. Dá se očekávat, že loňský titul by mohl obhajovat Lehečka.
Uzávěrka přihlášek je v tomto týdnu, kdy by měl být k dispozici seznam přihlášených tenistů i tenistek. To samé platí pro souběžně hrané turnaje. V úvodním týdnu sezony se bude hrát kromě Brisbane také v novozélandském Aucklandu (ženy) a v Hongkongu (muži).
