Další šok na Australian Open: Ruská hvězda v koncovce vyhořela, končí na kvalifikantce
Alexandrovová – Sonmezová 5:7, 6:4, 4:6
Rozdíl 101 míst byl před zápasem mezi Alexandrovovou a Sonmezovou. Turecká tenistka se na první grandslam sezony probila skrz náročné kvalifikační boje a do utkání proti jedenácté hráčce světa vlétla plná sebevědomí.
Rodačka z Čeljabinsku, která už řadu let žije v Česku, naopak do letošního ročníku nevstoupila dobře, když si připsala jen jednu výhru oproti dvěma porážkám.
A v úvodu utkání to bylo znát. Ruská tenistka si jako první prohrála servis, vzápětí ale dvakrát uspěla na returnu a sadu vedla k pohodové výhře. Ani vedení 5:2 jí nakonec nestačilo. Koncovku proti rozjeté soupeřce absolutně nezvládla, prohrála pět her v řadě a o první set za 52 minut přišla poměrem 5:7.
A vůbec dobře nezačala ani druhý set. Prohrála i úvodní dvě hry, přesto stihla průběh sady otočit, třikrát prolomila rodačce z Istanbulu servis a po výhře 6:4 poslala utkání do rozhodujícího setu.
V něm to zpočátku na žádné překvapení nevypadalo. Alexandrovová vstoupila do setu čistou hrou, vzápětí sebrala servis soupeřce, což při svém podání potvrdila, a vedla už 3:0.
Ani tento stav bez nervů hrající Sonmezovou nezlomil. Dvakrát prolomila favoritce podání, v klíčové šesté hře při svém servisu odvrátila tři brejkboly a ujala se vedení 4:3.
Alexandrovová ještě stihla reagovat a vyrovnala, to ale bylo z její strany vše. Následující dva gamy patřily turecké tenistce, která proměnila svůj čtvrtý mečbol a po dvou hodinách a 37 minutách boje mohla slavit senzační postup do druhého kola.
V něm na Sonmezovou čeká vítězka duelu mezi Maďarkou Annou Bondarovou a držitelkou divoké karty, dcerou české legendy Hany Mandlíkové, Elizabeth Mandlikovou.
Italský hrdina končí s debaklem. Australian Open se dočkalo prvního překvapení
