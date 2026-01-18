Další šok na Australian Open: Ruská hvězda v koncovce vyhořela, končí na kvalifikantce

DNES, 08:45
Aktuality 10
AUSTRALIAN OPEN – Ve velkém stylu začalo Australian Open. Na prvním grandslamovém turnaji roku hned na úvod balili kufry Flavio Cobolli či Marta Kosťuková. Pozadu nezůstala ani Jekatěrina Alexandrovová (31), která na úvod nestačila na tureckou soupeřku a 112. hráčku světa Zeynep Sonmezovou (23) a podlehla po setech 5:7, 6:4, 4:6.
Profily hráčů
Alexandrova Ekaterina
Sonmez Zeynep
Jekatěrina Alexandrovová gratuluje soupeřce k postupu (@ ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Alexandrovová – Sonmezová 5:7, 6:4, 4:6

Rozdíl 101 míst byl před zápasem mezi Alexandrovovou a Sonmezovou. Turecká tenistka se na první grandslam sezony probila skrz náročné kvalifikační boje a do utkání proti jedenácté hráčce světa vlétla plná sebevědomí.

Rodačka z Čeljabinsku, která už řadu let žije v Česku, naopak do letošního ročníku nevstoupila dobře, když si připsala jen jednu výhru oproti dvěma porážkám.

A v úvodu utkání to bylo znát. Ruská tenistka si jako první prohrála servis, vzápětí ale dvakrát uspěla na returnu a sadu vedla k pohodové výhře. Ani vedení 5:2 jí nakonec nestačilo. Koncovku proti rozjeté soupeřce absolutně nezvládla, prohrála pět her v řadě a o první set za 52 minut přišla poměrem 5:7.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

A vůbec dobře nezačala ani druhý set. Prohrála i úvodní dvě hry, přesto stihla průběh sady otočit, třikrát prolomila rodačce z Istanbulu servis a po výhře 6:4 poslala utkání do rozhodujícího setu.

V něm to zpočátku na žádné překvapení nevypadalo. Alexandrovová vstoupila do setu čistou hrou, vzápětí sebrala servis soupeřce, což při svém podání potvrdila, a vedla už 3:0.

Ani tento stav bez nervů hrající Sonmezovou nezlomil. Dvakrát prolomila favoritce podání, v klíčové šesté hře při svém servisu odvrátila tři brejkboly a ujala se vedení 4:3.

Alexandrovová ještě stihla reagovat a vyrovnala, to ale bylo z její strany vše. Následující dva gamy patřily turecké tenistce, která proměnila svůj čtvrtý mečbol a po dvou hodinách a 37 minutách boje mohla slavit senzační postup do druhého kola.

V něm na Sonmezovou čeká vítězka duelu mezi Maďarkou Annou Bondarovou a držitelkou divoké karty, dcerou české legendy Hany Mandlíkové, Elizabeth Mandlikovou.

Italský hrdina končí s debaklem. Australian Open se dočkalo prvního překvapení

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Mantra
18.01.2026 09:54
Máme tam bambilion hráčů a dnes nikdo (Vondroušovic nepočítám)?
Reagovat
Mantra
18.01.2026 09:55
třeba Kellovský vyřadí Albota Radua
Reagovat
Mantra
18.01.2026 09:55
v Egyptě
Reagovat
Vlk-v-trave
18.01.2026 09:50
Sok tezko, Alexandrova na AO nehraje karierne dobre... a Sonmez je sikovna a byla rozehrata na tolik, ze to prekvapeni mohlo padnout.
Sok bude jak ted Rakotomanga vyradi Sabalenku... :-))
Reagovat
Mantra
18.01.2026 09:53
Souhlasím, ale s tou Rakotomanga nepočítám.
Reagovat
Ela-fon-isi
18.01.2026 09:32
Korda taky
Reagovat
Mantra
18.01.2026 09:53
Seba je velký v mysli
Reagovat
paddy
18.01.2026 09:26
šok v ženském pavouku je čistokrevný oxymóron smile
Reagovat
pantera1
18.01.2026 09:24
to to pěkně začíná, snad se našim bude dařit. Co teprv kdyby vyletěla Arynka, Iguška Vámosáček, nebo dokonce favorit Tyroláček . No může se klidně stát, že bude mít WC nebo Q svůj den.
Reagovat
Alexandris
18.01.2026 09:11
Přiznám že jsem fandil Sonmez
Reagovat

