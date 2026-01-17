Italský hrdina končí s debaklem. Australian Open se dočkalo prvního překvapení
Fery – Cobolli 7:6, 6:4, 6:1
Málokomu se podaří, aby dal alespoň na chvíli italským fanouškům zapomenout na Jannika Sinnera. Právě to se ale na konci listopadu Cobollimu povedlo, když svou zemi po třech výhrách a dlouho připomínaných bitvách se Zizou Bergsem a Jaumem Munarem dovedl za daviscupovým hattrickem.
Los v Melbourne italskému hrdinovi poslal v prvním kole do cesty prakticky neznámého Brita Feryho, což neměl být pro 22. tenistu světa žádný větší problém. Všechno ale bylo jinak.
Už v prvním setu se Ital dostával do velkých problémů, když dvakrát musel reagovat na svá prohraná podání, přesto dovedl úvodní sadu alespoň do tie-breaku. Tam byl však naprosto bez šance a tenistovi z konce druhé stovky podlehl jasně 1:7.
Rozjetý Brit, který se do hlavní soutěže dostal přes kvalifikační boje, kde neztratil ve třech duelech ani set, svého slavnějšího soka nešetřil ani nadále. Rychle se dostal do vedení 3:1, o náskok ale stejně bleskově přišel a zdálo se, že by se favorit přece jen mohl dostat do tempa.
Zůstalo jen u zdání. Agresivně hrající Fery si na svou šanci počkal do stavu 5:4, kdy počtvrté v řadě uspěl na returnu a sadu bral poměrem 6:4.
V euforii hrajícího rodáka z francouzského Sèvres už nic nemohlo zastavit. Třetí sada se od prvních míčků odehrávala naprosto v jeho režii. Hned v úvodu se dostal do vedení 3:0, poté přenechal slavnějšímu sokovi jeden game, a to bylo všechno. Za dvě hodiny a 14 minut boje mohl slavit překvapivé, ale naprosto zasloužené vítězství 7:6, 6:4, 6:1.
Včetně kvalifikace tak Fery vyhrál čtyři utkání, během kterých neztratil ani set. Jeho dalším soupeřem bude argentinský tenista Tomás Martín Etcheverry.
Cobolliho maximem na Australian Open tak zůstává účast ve třetím kole, kam se probil z kvalifikace v roce 2024.
