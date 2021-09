Další šok na US Open! Největší favoritka Bartyová dvakrát nedopodávala a prohrála bitvu s domácí Rogersovou!

US OPEN - Ashleigh Bartyová si s Shelby Rogersovou poradila ve všech čtyřech letošních soubojích, ale ve třetím kole US Open předvedla totální kolaps. Světová jednička a největší favoritka na titul dvakrát nedopodávala rozhodující set, s Američankou nakonec prohrála 2-6 6-1 6-7(5) a na tradičních turnajích přišla o sérii 14 vyhraných zápasů. Osmadvacetiletá Rogersová, která teprve počtvrté v kariéře porazila hráčku Top 10 a poprvé světovou jedničku, bude o zopakování loňského čtvrtfinále usilovat proti Emmě Raducanuové.

Ashleigh Bartyová je se šesti finálovými účastmi, pěti tituly a po dnešní porážce stále vynikající bilancí 42-8 královnou letošní sezony. Vítězka letošního Wimbledonu, jedné z generálek v Melbourne, podniků v Miami a Stuttgartu a přípravné akce v Cincinnati tak do New Yorku dorazila v roli největší favoritky. Tuto úlohu však nepotvrdila a dnes přišla o sérii 14 vítězství na tradičních turnajích.

V úvodních dvou kolech se ještě z problémů dostala, když odvrátila setbol Věry Zvonarevové a na druhý pokus doservírovala duel s Clarou Tausonovou, ale dnes proti Shelby Rogersové na podání selhala hned dvakrát a nakonec na Američanku, kterou ve všech pěti předchozích a čtyřech letošních soubojích porazila, nestačila 2-6 6-1 6-7(5).

Bartyová proti bránící se soupeřce v úvodním dějství trefila jen sedm vítězných úderů a spáchala 17 nevynucených chyb a po půl hodině věděla, že bude muset utkání otáčet. To se jí zpočátku suverénně dařilo, ve druhé sadě ztratila jediný game a v rozhodujícím dějství vedla už 5-2. K mečbolu se však vůbec nedostala a po dvou hodinách a osmi minutách její letošní pouť na grandslamových turnajích skončila.

Pro 25letou Australanku je US Open, kterého se loni kvůli obavám z koronaviru nezúčastnila, nejslabším grandslamem. Zatímco na Australian Open byla dvakrát ve čtvrtfinále a jednou v semifinále a French Open i Wimbledon vyhrála, v New Yorku je jejím maximem osmifinále z let 2018-19.

Poslední domácí zástupkyně Rogersová, jež loni v New Yorku došla až do čtvrtfinále a po cestě do něj v závěrečném tie-breaku zaskočila Petru Kvitovou, bude o vyrovnání svého newyorského i grandslamového maxima bojovat s Emmou Raducanuovou. Osmadvacetiletá Američanka dnes slavila svůj teprve čtvrtý skalp hráček Top 10 a první proti světovým jedničkám.

Raducanuová si nedávno ve Wimbledonu připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a senzačně došla až do osmifinále. To samé se jí povedlo na US Open, kde včetně kvalifikace zvládla už šest zápasů a všechny bez ztráty setu. Osmnáctiletá Britka dnes zničila 6-0 6-1 Saru Sorribesovou, dokonce měla mečbol na dva "kanáry", a popere se o své první grandslamové čtvrtfinále.

Belinda Bencicová si ve třetím kole snadno poradila 6-2 6-4 s domácí Jessicou Pegulaovou a dál úspěšně obhajuje předloňské semifinále. O třetí newyorské čtvrtfinále bude vítězka nedávné olympiády usilovat proti Ize Šwiatekové, které může oplatit letošní finálovou porážku z Adelaide.

Dvacetiletá Polka porazila 6-3 4-6 6-3 vítězku generálky v Clevelandu Anett Kontaveitovou, zkompletovala osmifinálové účasti na všech grandslamech a jako jediná letos postoupila do druhého týdne na všech akcích velké čtyřky. Proti Švýcarce zabojuje o třetí grandslamové čtvrtfinále, první mimo antukové French Open, kde loni senzačně triumfovala.

Další osmifinálové dvojice horní poloviny pavouka vytvořily Maria Sakkariová s Biancou Andreescuovou, Karolína Plíšková na svou soupeřku stále čeká.