Gauffová zase měla štěstí. V Římě využila totální kolaps soupeřky a přežila mečbol
Gauffová – Jovicová 5:7, 7:5, 6:2
Do antukového jara vstupovala Gauffová po finálové účasti v Miami. Na nejpomalejším povrchu se ale trápí a ze Stuttgartu i Madridu odjížděla maximálně se dvěma výhrami. Sérii tří vítězství zaznamenala až nyní v Římě, kde ale rozhodně nemá nejlepší formu.
Po hladkém vítězství nad Terezou Valentovou se v obou následujících zápasech ocitla v pořádných problémech. Ve třetím kole prohrávala o dva brejky v rozhodujícím setu se Sierraovou, a proti krajance Jovicové dokonce odvracela mečbol na returnu.
Osmnáctiletá Jovicová koncovku druhého setu absolutně nezvládla. Právě když se blížila ke svému nejcennějšímu skalpu a druhému proti hráčkám TOP 10, tak předvedla totální kolaps. Mladší z Američanek dělala ve zbytku duelu obrovské množství nevynucených chyb, na což doplatila.
Gauffová, která v předchozím zápase předvedla mentální výbuch a mlátila se raketou do hlavy, bude muset velmi rychle najít lepší výkonnost. Ve čtvrtfinále ji totiž čeká ruská kometa a kolegyně z TOP 10 Mirra Andrejevová.
V posledních dvou letech se úřadující šampionce French Open ve Foro Italico náramně daří, i když letošní výkonnost to zrovna úplně nepotvrzuje. Předloni padla až v semifinále s Igou Šwiatekovou a loni si v tomto dějišti zahrála o titul.
Dvojnásobná grandslamová šampionka figuruje na čtvrtém místě žebříčku, nicméně pořád čeká na svůj první letošní titul. Poslední triumf oslavila na konci loňské sezony ve Wuhanu.
