Gauffová zase měla štěstí. V Římě využila totální kolaps soupeřky a přežila mečbol

DNES, 15:46
WTA ŘÍM - Coco Gauffová ve druhém zápase po sobě těsně unikla vyřazení na prestižní tisícovce v Římě. Po bitvě se Solanou Sierraovou dokonce v následujícím utkání čelila mečbolu na returnu v derby s Ivou Jovicovou. Americká superstar nakonec udolala vycházející hvězdu 5:7, 7:5, 6:2 a dokonale využila kolapsu soupeřky.
Coco Gauffová utekla z mečbolu a v Římě postupuje (© FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Gauffová – Jovicová 5:7, 7:5, 6:2

Do antukového jara vstupovala Gauffová po finálové účasti v Miami. Na nejpomalejším povrchu se ale trápí a ze Stuttgartu i Madridu odjížděla maximálně se dvěma výhrami. Sérii tří vítězství zaznamenala až nyní v Římě, kde ale rozhodně nemá nejlepší formu.

Po hladkém vítězství nad Terezou Valentovou se v obou následujících zápasech ocitla v pořádných problémech. Ve třetím kole prohrávala o dva brejky v rozhodujícím setu se Sierraovou, a proti krajance Jovicové dokonce odvracela mečbol na returnu.

Osmnáctiletá Jovicová koncovku druhého setu absolutně nezvládla. Právě když se blížila ke svému nejcennějšímu skalpu a druhému proti hráčkám TOP 10, tak předvedla totální kolaps. Mladší z Američanek dělala ve zbytku duelu obrovské množství nevynucených chyb, na což doplatila.

Gauffová, která v předchozím zápase předvedla mentální výbuch a mlátila se raketou do hlavy, bude muset velmi rychle najít lepší výkonnost. Ve čtvrtfinále ji totiž čeká ruská kometa a kolegyně z TOP 10 Mirra Andrejevová.

V posledních dvou letech se úřadující šampionce French Open ve Foro Italico náramně daří, i když letošní výkonnost to zrovna úplně nepotvrzuje. Předloni padla až v semifinále s Igou Šwiatekovou a loni si v tomto dějišti zahrála o titul.

Dvojnásobná grandslamová šampionka figuruje na čtvrtém místě žebříčku, nicméně pořád čeká na svůj první letošní titul. Poslední triumf oslavila na konci loňské sezony ve Wuhanu.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
hanz
11.05.2026 17:23
Čokajda má na tohle čmuch... i když Jovička ímrvére vybírá ty nej ÍZY losy, takže je to prašť jak uhoď...
Serpens
11.05.2026 17:08
Soudě podle reakci touto logikou musel být Djokovič největší klikař všech dob, protože zpravidla vyhrával zápasy tím, že se jeho soupeři nakonec složili
Mony
11.05.2026 17:04
Teď rychle najmout nějakého experta na servis a mohlo by to být dobrý
Mony
11.05.2026 17:05
Kam jsem to vlétnul?!
Já chci k Nikole!
Diabolique
11.05.2026 16:24
Staci se trochu namlatit do hlavy a hned to jde.
Saulnier
11.05.2026 16:08
Gauff to nakoniec vždy nejako uhaluzí vo svoj prospech
jih
11.05.2026 16:26
S Lindou v Madridu ne.
pantera1
11.05.2026 16:34
Že je to haluzářka, já to říkám pořád . Kdykoliv se na ni dívám nestojí to za nic, samý dvojchyby a soupeřky se nakonec nějak rozloží, ale když hrajou dobře,tak většinou prohraje .
PTP
11.05.2026 16:55
Tak se koukni pořádně, s těma dvojchybama už to není tak horký.
chlebavevaju
11.05.2026 16:05
Ta holka se snad musela vykoupat v jímce, jinak to není možný jaké má štěstí. Přitom poslední týdny je její tenis vyloženě hnus.
Mony
11.05.2026 16:57
To dělá Hráčku, vyhrávat, když to nejde!
