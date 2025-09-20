Další výhra pro Siniakovou, v Soulu je v semifinále. Krejčíková bez šance
Krejčíková měla se Šwiatekovou poměrně vyrovnanou vzájemnou bilanci, když zvítězila ve dvou z pěti vzájemných zápasů. Do šestého duelu ale brněnská rodačka nevstoupila vůbec dobře.
Krejčíková se od začátku trápila především se svou hrou, když kupila řadu nevynucených chyb. V úvodním setu si česká tenistka ani jednou nedokázala vyhrát své podání a světová dvojka si tak za 32 minut hry došla pro pohodlnou výhru 6:0.
A ani vstup do druhého dějství nevyšel dvojnásobné grandslamové šampionce vůbec dobře. Když si neudržela ani své čtvrté podání v zápase a prohrávala 0:2, vypadala situace pro českou hvězdu beznadějně.
Krejčíková ale zápas nezabalila. Hrou na hraně rizika poprvé vzala soupeřce servis, získala svůj první game v zápase a přece jen se alespoň částečně vrátila do hry.
Češce začala vycházet sázka na maximální agresivitu a i když i popáté v řadě prohrála servis a znovu nabrala ztrátu 1:3, dokázala vyrovnat na 3:3. Tím ale pozitiva končila.
Následující tři gamy mířily na stranu světové dvojky, která vyhrála druhou sadu 6:3 a celý zápas tak za hodinu a 26 minut 6:0, 6:3.
Krejčíková si v zápase jen jednou dokázala podržet vlastní podání, paradoxně úspěšnější byla na returnu, kde získala dvě hry.
Lamensová – Siniaková 1:6, 5:7
Siniaková se v Soulu potkala s výbornou formou. Do zápasu s Lamensovou vstupovala se čtyřmi vítěznými zápasy v řadě a v úvodu prvního setu bylo sebevědomí hradecké rodačky jasně patrné.
Lamensová v prvních gamech na svou soupeřku absolutně nestačila, prohrála obě svá úvodní podání, na returnu neuspěla ani jednou a prohrávala už 0:4.
Až poté se Nizozemka dočkala svého prvního vyhraného gamu, to ale byla její jediná radost v úvodním setu, který ztratila za 36 minut hry jasně 1:6.
I ve druhém setu to vypadalo na naprosto jednoznačnou záležitost české tenistky. Siniaková stejně jako v prvním setu uspěla dvakrát po sobě na returnu a získala pohodlné vedení 4:0.
Ani za tohoto stavu se ale Nizozemka nezlomila. Čtyřmi gamy v řadě srovnala krok a sada mířila do dramatické koncovky.
Jedenáctinásobná deblová grandslamová šampionka se ale nenechala nástupem Lamensové zlomit.
Za stavu 6:5 prolomila své soupeřce potřetí v setu podání, proměnila třetí mečbol a po hodině a 42 minutách se mohla radovat z postupu do semifinále.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
