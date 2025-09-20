Další výhra pro Siniakovou, v Soulu je v semifinále. Krejčíková bez šance

DNES, 07:06
Aktuality 28
WTA SOUL - Kateřina Siniaková (29) pokračuje na turnaji v Soulu ve výborných výkonech. Ve čtvrtfinále si poradila s nizozemskou soupeřkou Suzan Lamensovou (26) ve dvou setech 6:1, 7:5 a v semifinále změří síly s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou (30). Na turnaji naopak končí Barbora Krejčíková (29), která prohrála s Igou Šwiatekovou (24) jasně 0:6, 3:6.
Kateřina Siniaková si v Soulu zahraje o finále (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Krejčíková měla se Šwiatekovou poměrně vyrovnanou vzájemnou bilanci, když zvítězila ve dvou z pěti vzájemných zápasů. Do šestého duelu ale brněnská rodačka nevstoupila vůbec dobře.

Krejčíková se od začátku trápila především se svou hrou, když kupila řadu nevynucených chyb. V úvodním setu si česká tenistka ani jednou nedokázala vyhrát své podání a světová dvojka si tak za 32 minut hry došla pro pohodlnou výhru 6:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

A ani vstup do druhého dějství nevyšel dvojnásobné grandslamové šampionce vůbec dobře. Když si neudržela ani své čtvrté podání v zápase a prohrávala 0:2, vypadala situace pro českou hvězdu beznadějně.

Krejčíková ale zápas nezabalila. Hrou na hraně rizika poprvé vzala soupeřce servis, získala svůj první game v zápase a přece jen se alespoň částečně vrátila do hry.

Češce začala vycházet sázka na maximální agresivitu a i když i popáté v řadě prohrála servis a znovu nabrala ztrátu 1:3, dokázala vyrovnat na 3:3. Tím ale pozitiva končila.

Následující tři gamy mířily na stranu světové dvojky, která vyhrála druhou sadu 6:3 a celý zápas tak za hodinu a 26 minut 6:0, 6:3.

Krejčíková si v zápase jen jednou dokázala podržet vlastní podání, paradoxně úspěšnější byla na returnu, kde získala dvě hry.

Lamensová – Siniaková 1:6, 5:7

Siniaková se v Soulu potkala s výbornou formou. Do zápasu s Lamensovou vstupovala se čtyřmi vítěznými zápasy v řadě a v úvodu prvního setu bylo sebevědomí hradecké rodačky jasně patrné.

Lamensová v prvních gamech na svou soupeřku absolutně nestačila, prohrála obě svá úvodní podání, na returnu neuspěla ani jednou a prohrávala už 0:4.

Až poté se Nizozemka dočkala svého prvního vyhraného gamu, to ale byla její jediná radost v úvodním setu, který ztratila za 36 minut hry jasně 1:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I ve druhém setu to vypadalo na naprosto jednoznačnou záležitost české tenistky. Siniaková stejně jako v prvním setu uspěla dvakrát po sobě na returnu a získala pohodlné vedení 4:0.

Ani za tohoto stavu se ale Nizozemka nezlomila. Čtyřmi gamy v řadě srovnala krok a sada mířila do dramatické koncovky.

Jedenáctinásobná deblová grandslamová šampionka se ale nenechala nástupem Lamensové zlomit.

Za stavu 6:5 prolomila své soupeřce potřetí v setu podání, proměnila třetí mečbol a po hodině a 42 minutách se mohla radovat z postupu do semifinále.

Výsledky turnaje v Soulu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Random33
20.09.2025 10:08
Neskutecny, to planovani zapasu. Vcera prselo, tak dneska si odehrajte treba 2 zapasy v singlu, a jeden v deblu. Jen, aby se TO stihlo kdo tohle vymejsli? Jedine nejakej kravatak, kterej v zivote nehnul brvou.
Reagovat
Honza-K
20.09.2025 10:23
Jestli se zápas dvou Kateřin zpozdí nebo protáhne, bude muset hrát Kačka zároveň
dvouhru i čtyřhru. Snad to zvládne
Reagovat
Sinuhet1
20.09.2025 09:47
Malinko prestavam uz Bare verit, ze jeste nekdy ta TOP forma bude....
Katka super, uz ty body potrebovala
Reagovat
Petruco
20.09.2025 09:29
Pecka! Kačka jede!!
Reagovat
zfloyd
20.09.2025 09:10
semifinále dnes v poledne ??
Reagovat
Honza-K
20.09.2025 08:27
Gratulace Kateřině Už jsem se bál třetího setu.
Reagovat
com
20.09.2025 08:23
Kačenka skvěle smile
Reagovat
zfloyd
20.09.2025 08:25
bylo to o nervy už jsem myslel že to nedá
Reagovat
com
20.09.2025 08:28
Dala a dá i Alexandrovou smile

Jejich vzajemne zapasy tomu nasvedcuji - v tom prvnim vyhrala

Ekateřina, pak Kateřina, Ekateřina, Kateřina, Ekateřina, Kateřina, Ekateřina a dnes tudíž smile Kateřina smile Matematika nelže
Reagovat
Trojchyba_Mat
20.09.2025 09:11
Už berete posloupnosti?
Reagovat
aape
20.09.2025 10:23
Reagovat
Alien
20.09.2025 07:58
Cože?
Reagovat
Robroy
20.09.2025 07:32
Krejčíková je velmi nestabilní, to, co předvedla, byla jedním slovem katastrofa. Vsadil sem si na ni, že uhraje 1.set alespoň, ale nedala ani 4 gamy. Ostuda. Těch prohraných 100 korun mě nezabije, ale zklamala výkonem. Protože tenis sleduji pravidelně, tak to pochopitelně není něco, co by se stávalo jednou za uherskej rok v ženském tenise, ale bohužel pravidelně. Ty obraty, co tam jsou, svědčí o tom, že ta jejich psychika je fakt o ničem. Za ty prachy, co vydělaj ať si zaplatí fakt psychology, protože to je na návštěvu doktora Chocholouška. Dneska obrat nebyl, nebylo co obracet, ale ty stavy z 1:5 na 7:5 třeba ve třetím setu (myslím, že naposledy to takhle otočila v Soulu Ella Seidel s Hadovkou Mája), to je na programu dne poměrně často. A to by chtěli stejné prachy jak chlapi na GS? A za co?
Reagovat
Oin
20.09.2025 08:21
sazet sazet sazet
Reagovat
aape
20.09.2025 08:30
Tak začni sázet na jinej sport a nefňukej tady
Reagovat
Mantra
20.09.2025 07:25
Siniakova asi bude ještě dnes hrát s Katkou z Říčan. Tu nedá
Reagovat
HAJ
20.09.2025 07:42
Katka si to zbytečně komplikuje. Ze 4:0 nepodávala vůbec dobře 2 DF.
Reagovat
pantera1
20.09.2025 07:49
Potřebuje to dát ve dvou setech, ať šetří síly. No uvidíme, byla by to škoda projet druhej set. Měla ho dobře rozehranej.
Reagovat
zfloyd
20.09.2025 07:58
4:0 a ještě to projede , servis pro Kačenku není žádná výhoda , spíš naopak
Reagovat
Mantra
20.09.2025 08:03
Síly evidentně došly uz teď
Reagovat
Mantra
20.09.2025 08:04
Ekaterina dohraje dokonce dřív
Reagovat
annah
20.09.2025 08:10
Dělá chyby, jako by mlela z posledního. Nevypadá to dobře.
Reagovat
zfloyd
20.09.2025 08:14
nechápu proč při singlech téměř nechodí na síť , taková dobrá síťařka
Reagovat
annah
20.09.2025 08:23
Jako by jen čekala na chybu soupeřky. No ale nakonec jí to vyšlo! Holandanku udolala ve dvou.
Reagovat
pantera1
20.09.2025 08:21
No ještě, že tak. To zas byly po ránu nervy. Jsem to přepla na Lavór Kap a zvládla to
Reagovat
HAJ
20.09.2025 08:22
Tak to dala, ale od stav 4:0 ve druhém začala hrát jako dřívější Katka, do té doby to byl dobrý výkon. Ale dobré SF
Reagovat
Otmar
20.09.2025 07:24
No to fakt nebylo dobrý. V 1.setu jen dvanáct míčků. V celém špílu jen jednou jedinkrát vyhrála svoje podání....na tom se nedá postavit vůbec nic a je to dost výmluvný pohled na její herní nastavení. Přitom ona hru na Igu má, x-krát jí pěkne pocvičila, ale dnes, bohužel, nikoli.
Reagovat
miros
20.09.2025 07:17
Tak Barunka dostala nařezáno. I kanárka schytala. Neuvěřitelný.
Reagovat

