Davis Cup, Česko – Švédsko: Program, nominace, kde sledovat a další informace
Termín a místo konání
Daviscupové utkání mezi Českem a Švédskem se uskuteční o tomto víkendu na tvrdém povrchu v jihlavské Horácké aréně. Sobotní program začne ve 13:00 a nabídne úvodní dvě dvouhry. Nedělní hrací plán startuje ve 12:00 deblovým zápasem a poté se odehrají další dvě dvouhry.
Program zápasů
Zatím není dostupný. Kapitán českého výběru Tomáš Berdych ale už dopředu avizoval, že v sobotu na kurt pošle Jiřího Lehečku a Dalibora Svrčinu.
Kde sledovat živě
Duel mezi Českem a Švédskem odvysílá v přímém přenosu kanál ČT2. Sázkové kanceláře by měli nabídnout live stream.
Formát
Každý z pěti zápasů se odehraje ve formátu na dva vítězné sety. Do druhého kola kvalifikace postoupí tým, který jako první získá tři body. Vítěz duelu mezi Českem a Švédskem narazí ve druhém kole kvalifikace na Maďarsko, nebo USA.
Nominace
Česko: Jiří Lehečka (21. v singlovém žebříčku / 178. v deblovém žebříčku), Dalibor Svrčina (96./497.), Maxim Mrva (324./1034.), Petr Nouza (-/45.), Patrik Rikl (-/44.)
Kapitán: Tomáš Berdych
Švédsko: Olle Wallin (408./1210.), Leo Borg (588./1961.), André Göransson (-/31.), Erik Grevelius (-/170.)
Kapitán: Simon Aspelin
Vzájemná bilance
Čeští tenisté ve vzájemné bilanci prohrávají 6:8. Švédsko ale už dávno není tenisovou velmocí a Česko by mělo získat sedmé vítězství. Utkání v Jihlavě bude prvním střetnutím těchto dvou zemí v Davis Cupu od roku 2001.
