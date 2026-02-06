Davis Cup, Česko – Švédsko: Program, nominace, kde sledovat a další informace

DNES, 12:00
Previews 1
Čeští tenisté o víkendu 7. a 8. února vstoupí do letošního ročníku Davisova poháru. Na domácí půdě v Jihlavě je čeká utkání prvního kola kvalifikace proti outsiderům ze Švédska. Program, nominace jednotlivých týmů a další informace najdete v tomto článku.
Profily hráčů (7)
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Mrva Maxim
Nouza Petr
Rikl Patrik
Berdych Tomáš
Jiří Lehečka bude jedničkou českého týmu (© ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Termín a místo konání

Daviscupové utkání mezi Českem a Švédskem se uskuteční o tomto víkendu na tvrdém povrchu v jihlavské Horácké aréně. Sobotní program začne ve 13:00 a nabídne úvodní dvě dvouhry. Nedělní hrací plán startuje ve 12:00 deblovým zápasem a poté se odehrají další dvě dvouhry.

 

Program zápasů

Zatím není dostupný. Kapitán českého výběru Tomáš Berdych ale už dopředu avizoval, že v sobotu na kurt pošle Jiřího Lehečku a Dalibora Svrčinu.

 

Kde sledovat živě

Duel mezi Českem a Švédskem odvysílá v přímém přenosu kanál ČT2. Sázkové kanceláře by měli nabídnout live stream.

Formát

Každý z pěti zápasů se odehraje ve formátu na dva vítězné sety. Do druhého kola kvalifikace postoupí tým, který jako první získá tři body. Vítěz duelu mezi Českem a Švédskem narazí ve druhém kole kvalifikace na Maďarsko, nebo USA.

 

Nominace

Česko: Jiří Lehečka (21. v singlovém žebříčku / 178. v deblovém žebříčku), Dalibor Svrčina (96./497.), Maxim Mrva (324./1034.), Petr Nouza (-/45.), Patrik Rikl (-/44.)
Kapitán: Tomáš Berdych


Švédsko: Olle Wallin (408./1210.), Leo Borg (588./1961.), André Göransson (-/31.), Erik Grevelius (-/170.)
Kapitán: Simon Aspelin

Vzájemná bilance

Čeští tenisté ve vzájemné bilanci prohrávají 6:8. Švédsko ale už dávno není tenisovou velmocí a Česko by mělo získat sedmé vítězství. Utkání v Jihlavě bude prvním střetnutím těchto dvou zemí v Davis Cupu od roku 2001.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

1
Přidat komentář
JLi
06.02.2026 12:25
Roztrhněte je jak kuřata, muži
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist