Daviscupový zápas s USA začne Lehečka, Berdych ukázal i na Menšíka
Do sobotní čtyřhry, která by měla začít v sobotu ve 20:00 SELČ, jsou zatím nahlášení Tomáš Macháč a Adam Pavlásek. Jejich soupeři by měli být Rajeev Ram a Austin Krajicek. Program by měl poté vyvrcholit závěrečnými dvouhrami. V nich by měli na sebe narazit Lehečka s Fritzem a Menšík s Tiafoem. Složení se ale může ještě měnit.
Hraje se na tři vítězné zápasy. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.
Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 16. místo, narazí na Tiafoea potřetí. Zatím s ním má bilanci 0:2, naposledy s ním prohrál vloni na turnaji v Cincinnati. Menšík se utká s Fritzem také potřetí a stav zápasů je vyovnaný. Rodák z Prostějova zvítězil letos v semifinále turnaje v Miami, který poté ovládl.
S Američany se Češi utkají posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Naposledy se oba týmy střetly v roce 2007 v Ostravě, kde čeští reprezentanti prohráli 1:4. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do druhého kola díky úspěšné kvalifikaci, v níž na přelomu ledna a února porazil doma Koreu 4:0. Američané zvítězili stejným poměrem na Tchaj-wanu.
Do tenisového centra v Delray Beach se Davis Cup vrací po 21 letech. Američané zde v roce 2004 porazili Švédsko. S 32 triumfy jsou nejúspěšnějším týmem historie, naposledy ale vyhráli v roce 2007.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
hází vidle do lidských plánů.
Rosnička pak před všemi jako lhář,
když je období hurikánů.
Bouře na dvorci,
ve vzduchu i mezi hráči.
Pak naši borci
doženou své soky k pláči.
Podruhé na kapitánském postu
zasedne dlouhán z Valmezu.
Po letech může plánovat pomstu,
ať kluci postup dovezú.
Za jedničkou úspěch skvělý,
když se mezi nejlepších osm probil.
A my bychom přání měli,
aby teď Davis Cup výhrami zdobil.
Kuba letos na jihu Států
zanechal jasnou stopu.
Titulem dojal mámu, tátu,
podal výkony v topu.
Mačeta, třetí do týmu,
se po tápání našel.
Doplní je, jako rýmu
když doplňuje kašel.
Deblová stálice
to zkušenostmi kryje.
Bod chtěný velice,
šance finále žije.
V partě opět nováček,
ten hraje rukou levou.
Tenisté z Republic Czech
si tam pro výhru jedou.
https://youtu.be/ORKko5WqFRA?feature=shared&t=76