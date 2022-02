Del Potro má hrát v Buenos Aires! Poprvé od června 2019 a čtyřech operacích kolena

Vítěz 22 turnajů ATP Juan Martín del Potro dlouhé roky bojoval se zraněním obou zápěstí, s nimiž byl na celkem čtyřech operacích (jedna s levým, tři s levým). A když už se zbavil potíží s rukami, začal laborovat s pravým kolenem.



Problémy má od října 2018, kdy si na Masters 1000 v Šanghaji zlomil čéšku. Po pár měsících se sice na kurty vrátil a představil se na pěti turnajích, v červnu 2019 v londýnském Queen's Clubu si ale stejné zranění po pádu obnovil a od té doby nehraje.



Čtyřikrát musel s kolenem na operaci, podstupoval série rehabilitací či různých terapií. Několikrát se pokoušel vrátit do tréninkového procesu, ale na úroveň zápasového vytížení ho bolesti nikdy nepustily.



Až nyní po dvou a půl letech by se měl 33letý Argentinec představit na turnaji. Comeback si naplánoval na domácí antukový podnik ATP 250 v Buenos Aires, kde se bude hrát v příštím týdnu.



"Bude skvělé vrátit se na okruh v Buenos Aires. Hodně jsem se na to nadřel," uvedl v prohlášení bývalý třetí hráč světového žebříčku Del Potro, který by měl v dalším týdnu startovat i na turnaji ATP 500 v Riu de Janeiro.



"Rio de Janeiro má mimořádné místo v mém srdci a těším se na to, že si poprvé zahraju na Rio Open," dodal vítěz US Open 2009 Del Potro, jenž v brazilském velkoměstě vybojoval v roce 2016 stříbrnou olympijskou medaili.