Del Potro v Riu de Janeiro hrát nebude. Argentincova kariéra je zřejmě minulostí

Třiatřicetiletý Del Potro, jehož kariéru poznamenaly vleklé problémy se zápěstími a koleny, absolvoval tento týden v Buenos Aires první turnaj od roku 2019. Po porážce v 1. kole s krajanem Federicem Delbonisem se se slzami v očích rozloučil nejen s argentinskými fanoušky, ale také naznačil, že navzdory původním plánům nebude už hrát v Riu.

To nyní brazilští organizátoři potvrdili. "Snili jsme o tom, že tě přivítáme na našem turnaji. Málem to dopadlo. Přejeme ti všechno dobré a buď si jist, že u nás máš dveře stále otevřené," napsali pořadatelé Rio Open na twitteru.

Bývalý třetí hráč světového žebříčku Del Potro během kariéry vyhrál na okruhu ATP 22 turnajů. V roce 2009 triumfoval po pětisetovém finálovém vítězství nad Rogerem Federerem na US Open a na kontě má také stříbro a bronz z olympijských her. V roce 2016 pomohl Argentině k vítězství v Davisově poháru.

Juan Martin Del Potro infelizmente não disputará o Rio Open. Sempre foi um sonho tê-lo com a gente e chegamos muito perto de poder realizá-lo. Desejamos muito sucesso no futuro e saiba que as portas do Rio Open sempre estarão abertas para você, @delpotrojuan ❤️ pic.twitter.com/9x7HvJD0zk