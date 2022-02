Del Potro v slzách: Nevracím se. Nejspíš dávám sbohem

"Tohle je jedna z nejtěžších zpráv, kterou musím sdělit. Všichni vědí a doufají, že se vracím k tenisu. Nejspíš to ale tak nebude a asi to bude více sbohem než comeback," řekl dnes novinářům šampion US Open z roku 2009, který podstoupil čtyři operace zápěstí a stejný počet chirurgických zákroků absolvoval i s pravým kolenem.

Bývalý třetí hráč světového žebříčku začal mít problémy s kolenem v říjnu 2018, kdy si na Masters 1000 v Šanghaji zlomil čéšku. Po pár měsících se sice na kurty vrátil a představil se na pěti turnajích, v červnu 2019 v londýnském Queen's Clubu si ale stejné zranění obnovil.

Od té doby nehraje. S kolenem podstoupil čtyři operace, ale do plné kondice se už dostat nedokáže a navíc stále bojuje s velkými bolestmi.

"To koleno je noční můra. Bolí mě, když spím. Vyzkoušel jsem všechny možné způsoby, abych ho vyléčil, ale to nezvládám. Nikdy jsem si nedokázal představit, že bych ukončil kariéru jinde než na kurtu. Teď už jen chci žít jako normální 33letý kluk. Bez bolesti," dodal Del Potro.

Vítěz 22 turnajů bude hrát v argentinské metropoli příští týden a v Riu týden nato. V Argentině ho v prvním kole čeká krajan Federico Delbonis.

