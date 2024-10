Deset winnerů nestačí. Linda Fruhvirtová v Číně podlehla Rusové a do čtvrtfinále nepostoupila

WTA JIUJIANG - Linda Fruhvirtová (19) v čínském Jiujiangu na ukončení dlouhé série porážek nenavázala a rok dlouhé čekání na postup do čtvrtfinále turnaje WTA neukončila. Česká teenagerka už podruhé v sezoně nenašla recept na zkušenou Nizozemku Arantxu Rusovou (33) a v jubilejním 50. letošním zápase utrpěla již 30. porážku. Během 139 minut zaznamenala pouze 10 vítězných úderů, chyb spáchala více než trojnásobek.

L. Fruhvirtová – Rusová 4:6, 6:7

Linda Fruhvirtová sice v Jiujiangu porazila Kathinku von Deichmannovou z Lichtenštejnska, přerušila sérii devíti porážek a ukončila tři měsíce dlouhé čekání na výhru, druhé kolo už ale nepřekonala. Nad její síly byla 83. hráčka světa Arantxa Rusová, které podlehla 4:6, 3:6.

V prvním setu Fruhvirtová smazala po odvrácení setbolu manko brejku, za stavu 4:5 ale přišla o servis podruhé a dějství ztratila. Předvedla přitom pouze šest vítězných úderů a spáchala 17 nevynucených chyb.

Také ve druhé sadě devatenáctiletá Češka dohnala ztrátu podání a dokonce hned dvakrát. Za stavu 3:5 po chybách o 14 let starší soupeřky přežila tři mečboly a po zisku sedmi fiftýnů v řadě vyrovnala na 5:5. Mohla se dostat do laufu, ale k obratu se pořádně ani nenadechla.

V 12. gamu sice ještě winnerem zlikvidovala celkově čtvrtý mečbol a vynutila si tie-break, v něm ale Rusová potvrdila svou mírnou převahu a třetí vzájemné utkání ukončila. Česká tenistka kapitulovala po celkově šestém mečbolu, při němž poslala míček do autu a 2 hodiny a 19 minut trvající duel uzavřela 31. nevynucenou chybou.

Statistiky zápasu Linda Fruhvirtová – Arantxa Rusová (@ Livesport / Enetpulse)

Zatímco před rokem v Pekingu Fruhvirtová ztratila s levorukou Nizozemkou pouhé tři gamy, letos dvakrát prohrála. V lednu v Hobartu padla ve třech setech a nyní v Číně už neuhrála ani set.

"Snažila jsem se udržet koncentraci do posledního míčku. Linda je velká bojovnice a odvrátila mi spoustu mečbolů. Jsem ráda, že jsem to ukončila ve dvou setech," komentovala třiatřicetiletá Rusová postup do čtvrtfinále. V něm na ni čeká Švýcarka Viktorija Golubicová.

20 výher a 30 porážek

Přestože se Fruhvirtová letos představila už na 29 turnajích, jen jednou vyhrála tři zápasy po sobě a to ještě v součtu s kvalifikací. V roce 2024 má včetně kvalifikací a podniků ITF velmi nelichotivou bilanci 20 výher a 30 porážek.

Největších "úspěchů" dosáhla v této sezoně v červenci, kdy si po skalpech outsiderek zahrála dvakrát ve čtvrtfinále turnajů ITF. Na hlavním okruhu ale mezi osmičkou nejlepších už rok nebyla a v žebříčku se krčí až na začátku třetí světové stovky. Na startu loňské sezony přitom jako sedmnáctiletá naděje figurovala v TOP 50.

Podnik kategorie WTA 250 v Jiujiangu přesto pokračuje s českým želízkem v ohni. Nejvýše nasazená Marie Bouzková už ve středu postoupila do čtvrtfinále, v němž se v pátek střetne s Ruskou Kamillou Rachimovovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Jiujiang