Djokovič by mohl hrát až do čtyřiceti, myslí si jeho kondiční trenér

Novak Djokovič je bezpochyby jedním z nejlépe fyzicky vybavených hráčů v historii bílého sportu. Dvaatřicetiletý Srb by měl podle svého kondičního trenéra své soupeře na okruhu "strašit" ještě několik let.

Gebhard Phil-Gritsch věří, že jeho svěřenec může tenis hrát na nejvyšší úrovni až do čtyřiceti, minimálně stejně dlouho jako nyní 38letý Roger Federer. "Novak měl vždy výjimečnou fyzickou přípravu, to je jedním z hlavních důvodů, proč je dnes tak úspěšným hráčem. Navíc má neuvěřitelnou disciplínu."

Djokovičovým cílem je podle jeho kondičního trenéra vydržet ve světě profesionálního tenisu co nejdéle. Třeba se mu podaří navázat na úspěchy rekordmana v počtu grandslamových trofejí Federera. Švýcar v srpnu oslaví 39. narozeniny a v plánu má odehrát ještě minimálně sezonu 2021. Před třemi roky se stal nejstarším vítězem Wimbledonu a loni se mohl v All England Clubu stát vůbec nejstarším grandslamovým šampionem, pokud by proměnil jeden ze dvou mečbolů proti Djokovičovi.

Gritsch začal s Djokovičem spolupracovat už před 11 lety. V roce 2009 za ním přišel Günter Bresnik, tehdejší kouč Dominica Thiema, a informoval ho, že Djokovič shání kondičního trenéra. Za poslední dekádu udělal Gritsch se 17násobným grandslamovým vítězem Djokovičem obrovský kus práce.

"Novak už několik let říká, že chce pořád trénovat, aby předešel zraněním a jeho tělo mu ve čtyřiceti dovolilo dělat cokoli. Fyziologicky má Novak velmi mladé tělo, které by mu mělo umožnit hrát ještě několik let."