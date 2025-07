Djokovič? Chtěl technické detaily, bylo to nepříjemné, přiznal Murray

Andy Murray (38) se po ukončení své bohaté hráčské kariéry pustil do trenérské role, ale přiznává, že působení po boku Novaka Djokoviče (38) nebylo vždy komfortní. Britský trojnásobný grandslamový šampion v rozhovoru pro The Tennis Mentor otevřeně popsal, jak složité pro něj bylo vyrovnat se s novou rolí a jaké slabiny u sebe jako trenéra odhalil.

"Člověk se hodně dozví o svých slabinách. Myslím, že pro mnoho bývalých hráčů je být hráčem a trenérem velmi odlišné, což jsem očekával," připustil Murray. "Když pracujete s někým na takové úrovni, pravděpodobně objevíte své silné stránky, ale také své slabiny jako trenér."

Jedním z problémů byla právě technická stránka hry. "Většina bývalých hráčů je v technické stránce poměrně slabá. Někdy po mně Novak chtěl spoustu technických informací a já jsem se v tomto ohledu necítil moc dobře," přiznal čtyřiatřicetiletý Skot.

"Pokud jde o to, jak někoho naučit techniku, myslím, že trenéři, kteří pracují s mladšími hráči a jsou na to zvyklí, jsou ve skutečnosti silnější než mnozí trenéři, kteří se v současné době objevují na okruhu," je přesvědčená bývalá světová jednička.

Murray se také ohlédl za nejtěžšími momenty své vlastní kariéry. Jeden z nich přišel na domácí půdě – ve finále Turnaje mistrů v O2 Areně v Londýně.

"Už si nepamatuji, jestli to bylo 6:0, 5:0. Určitě to bylo 6:0, 3:0, než jsem vyhrál první game, a proti Federerovi to mohlo být 6:0, 5:0. Hrál velmi dobře, já velmi špatně. Bylo to doma, na obrovském stadionu. Myslím, že to byl jediný případ v mé kariéře, kdy jsem očekával, že zápas vyhraju. Rozhodně jsem se ten den cítil ponížený."

Přesto Murray na tenis úplně nezanevřel. Uvažuje o návratu k trénování, tentokrát ale v jiném směru. "Je to o malých změnách tu a tam, takže to je určitě něco, na čem bych, pokud bych měl v budoucnu trénovat, chtěl pracovat a učit se od někoho, kdo je v tom velmi dobrý," dodal s tím, že by se rád věnoval některé z mladých britských nadějí.