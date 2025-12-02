Djokovič je nejméně falešný člověk ve světě tenisu, míní legendární kouč
Djokovič v posledních letech vystupuje podle Mouratogloua před kamerami otevřeněji než kdykoli dřív. Autenticita, která ho provází celou kariéru, se dle slov bývalého kouče Sereny Williamsové ještě zvýraznila a jeho ochota více komunikovat s médii přináší i neobvyklé momenty.
Jedním z nich byl rozhovor s Piersem Morganem, v němž přiznal, že odmítl multimilionovou smlouvu, protože se neztotožnil s hodnotami značky.
Právě tuto epizodu využil Mouratoglou jako odrazový můstek k širší úvaze o Djokovičově povaze. Na LinkedInu popsal, jak se podle něj proměňuje veřejné vnímání Srba a proč je stále nutné vyvracet některé mýty o jeho charakteru.
Francouzský trenér označil Djokoviče za "nejméně falešného" tenistu na okruhu a svůj názor podložil konkrétními argumenty. "Je to v jistém smyslu ironické: lidé už dlouho prohlašují, že Novak je ´ten falešný‘. Novak je však pravděpodobně nejméně falešným člověkem v celém tenisovém světě."
"Má skutečné přesvědčení a peníze ho nikdy nedonutí angažovat se v něčem, co je v rozporu s tím, co zastává," uvedl Mouratoglou a připomněl i případy, kdy Djokovič odmítl spolupráci, která neodpovídala jeho hodnotám či přesvědčením.
Podle Mouratogloua se nejednalo o jeden ojedinělý případ, ale o dlouhodobý postoj: "Vím jistě, že odmítl mnoho obchodů – buď proto, že nevěřil v produkt, nebo proto, že neodpovídal hodnotám společnosti. Dokonce odmítl smlouvu, protože si nemyslel, že videohry jsou pro děti dobré, i když byla obrovská."
Trenér připouští, že Djokoviče k odmítání podobných nabídek částečně předurčuje finanční jistota, ale podle něj to nemění podstatu věci: "Ano, mnozí řeknou, že je to pro něj snadné, protože je bohatý. Ale většina hráčů, kteří vydělávají stejné peníze, obvykle neodmítá smlouvy z osobního přesvědčení. Nemyslete si, že lidé s velkým množstvím peněz nechtějí víc. Pro mnohé to nikdy není dost… proto je Novak jiný."
Mouratoglou zdůraznil, že pro Djokoviče nejsou peníze hlavní hodnotou. "Důležité je bezpečí, důležitá je stabilita. Ať se nám to líbí, nebo ne, tato část Djokovičovy osobnosti si zaslouží respekt," uzavřel trenér.
