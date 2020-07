Djokovič je připraven hrát US Open. Má však jednu podmínku

Novak Djokovič možná bude útočit na další triumf ve Flushing Meadows, kde má v poslední srpnový den odstartovat grandslamové US Open. Světová jednička má však jednu podmínku, po přeletu ze Spojených států na evropské antukové turnaje nechce do 14denní karantény.

US Open se bude poprvé v historii hrát bez diváků a za velmi přísných podmínek. Tenisté budou žít v jakési bublině, veškerý volný čas by měli strávit na hotelech nebo v pronajatých domech. Na vycházky po Manhattanu mohou rovnou zapomenout.

Djokoviče však nejvíce trápila podmínka, že si bude moct do New Yorku vzít jen jednoho člena týmu. To nakonec pořadatelé amerického grandslamu pozměnili a hráči by měli mít dovoleno s sebou přivést alespoň tři členy.

Teď si Djokovič klade další podmínku, která se ale rozhodně netýká jen jeho. Vedení bílého sportu podle něj musí zařídit, aby účastníci US Open po přeletu do Evropy nemuseli do 14denní karantény.

Logický požadavek. Hned po skončení US Open má totiž začít Masters v Madridu, následuje Masters v Římě a poté French Open. Ti, co se v New Yorku dostanou do druhého týdne a museli by podstoupit 14denní karanténu, by se tak nemohli ani na jednom z přípravných turnajů představit a na pařížskou antuku by dorazili bez jakékoli generálky.

Djokovič, který se nedávno sám novým typem koronaviru nakazil, nejspíše s účastí na amerických betonech počítá, jelikož v akademii svého krajana Janka Tipsareviče trénuje na tvrdém povrchu. Minimálně US Open tak má zřejmě v plánu odehrát.

Mužský tenisový okruh se po koronavirové pauze zase rozjede 14. srpna ve Washingtonu. Pak se v dějišti US Open uskuteční přesunuté Masters ze Cincinnati a ještě obvykle závěrečný grandslam sezony. "Ještě nevím, jestli na US Open pojedu. Rozhodně nebudu hrát ve Washingtonu, Cincinnati (přeložené do New Yorku) v plánu mám. Plánuju i Madrid, Řím a French Open," řekla světová jednička zhruba před týdnem.