Djokovič kvůli přerušením navrhuje dřívější začátek zápasů na centrkurtu. Wimbledon ale změnu neplánuje

Novak Djokovič míří zatím bez větších problémů ve Wimbledonu za osmým titulem, ale jednu věc by změnil: začátky zápasů na centrálním kurtu. Jak řekl britským médiím, posunul by je ze současných 13:30 londýnského času na poledne, aby případně nemusely být přerušeny kvůli nočnímu klidu a dohrávány další den. To se hvězdnému srbskému tenistovi stalo v osmifinále.

"Pochopitelně, že začátek nočního klidu je mnohem, mnohem obtížnější změnit. Podle mě by se mohly začátky utkání posunout na 12 hodin. To by byl rozdíl. Určitě bych souhlasil," řekl šestatřicetiletý Djokovič, jenž kraloval posledním čtyřem ročníkům nejslavnějšího turnaje a celkem má na kontě rekordních 23 grandslamových triumfů.

Už páteční zápas třetího kola se Švýcarem Stanem Wawrinkou dohrál Djokovič čtvrt hodiny před případným nuceným přerušením. O dva dny později se s Polákem Hubertem Hurkaczem rozešli po dvou setech. A pokračovali až v pondělí.

"Začal jsem se rozcvičovat (na zápas) kolem jedné hodiny. Pak přemýšlel, co budu dělat, ale rozhodl jsem se zůstat v areálu. Čekal jsem sedm hodin, než jsme začali. To je hodně," přiznal. Do dvou dnů se předtím protáhl i duel domácího Andyho Murrayho proti Stefanosi Tsitsipasovi z Řecka.

Výkonná ředitelka Wimbledonu Sally Boltonová nicméně řekla, že vedení turnaje změny neplánuje. "Po mnoho desetiletí jsme vždy na hlavních kurtech začínali brzy odpoledne. Lidé si po koupi vstupenky chtějí užít celý den. Také televizní sledovanost vždy předčí předchozí roky. To mluví samo za sebe," vysvětlila.

V úterý Djokovič nastoupí na travnatém grandslamu ke čtvrtfinále, jeho zápas s Rusem Andrejem Rubljovem na hlavním kurtu je na programu už jako druhý.