Djokovič mění plány: Olympiáda 2028 nemusí být můj definitivní konec
Bylo by to celkem symbolické. Djokovič loni v Paříži ziskem zlaté medaile zkompletoval sbírku všech možných velkých trofejí a na olympiádě v Los Angeles 2028 by odehrál poslední turnaj své neuvěřitelné kariéry.
Aspoň takový byl ještě před pár dny plán. Jenže nejúspěšnější hráč všech dob je ochotný pokračovat i po dalších bojích pod pěti kruhy. Pokud mu nebude chybět motivace ani výkonnost, tak prostě hodlá dál trápit nejlepší hráče na světě, mezi které stále patří.
"Řekl jsem, že bych mohl ukončit kariéru na olympiádě v Los Angeles. Ale upřímně pro mě neexistuje žádný limit," řekl Djokovič v rozhovoru na World Sports Summit v Dubaji.
V době konání olympiády v Los Angeles v roce 2028 mu bude už 41 let. Přesto nevylučuje, že by pokračoval ještě dál. "Jsem velmi soutěživý a tenis miluju. Dokud se budu cítit dobře, hrát na vysoké úrovni a moje tělo vydrží, tak proč bych končil? Pořád mám tenisu co dát a chystají se velké změny, u kterých chci být."
Djokovič je pro mnohé tenisty vzorem a během své kariéry přivedl do světa bílého sportu nespočet fanoušků i hráčů. Na kontě má rekordních 24 grandslamových titulů, celkem 101 triumfů a nespočet rekordů.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
No, uvidíme, třeba se mýlím...
Hodně zdraví(hráčům/hráčkám i nám) a štěstí v roce 2026!
(pravděpodobně jen v první týdnu GS)
Djokovič to už loni preferoval, a proto se tak zákeřně těší
jedinec se vždy zajímá o vlastní prospěch
Djokovič díky tomu přežije o něco déle, ale tenis samotný umře