Djokovič poprvé bez ztráty setu, jako první muž v open éře odehrál 100 zápasů na všech majorech

Novak Djokovič hrál loni finále na všech čtyřech grandslamech, tři z nich ovládl a na Australian Open je nepřekvapivě největším favoritem. Pokud by tuto roli dokázal potvrdit a získal 25. grandslamový vavřín, osamostatnil by se v historických tabulkách na prvním místě, o které se momentálně dělí s Margaret Courtovou.

V Melbourne Parku triumfoval při posledních čtyřech startech a celkem už 10krát, v tomto ohledu se jedná o jeho jasně nejúspěšnější grandslamový podnik. Ani letos není na úvodním majoru sezony v optimální kondici, ročník 2021 ovládl s natrženým břišním svalem a ten poslední se zraněním hamstringu.

Tentokrát srbského rekordmana trápí nachlazení a možné problémy s pravým zápěstím, které začaly před pár týdny v týmovém United Cupu. Zatímco v úvodních dvou kolech potřeboval kvůli poklesům intenzity čtyři sety proti Dinovi Prižmičovi i Alexejovi Popyrinovi, tentokrát žádné zaváhání nepřipustil a po třísetovém vítězství nad Tomásem Martínem Etcheverrym pošetřil síly. Na kurtu strávil mnohem méně času než v předchozích dvou duelech a Argentince přehrál bez ztráty setu i potřetí.

Aktuální lídr žebříčku nenabídl soupeři ani jednu brejkbolovou šanci. V úvodních dvou dějstvích dominoval, ovšem v tom posledním se 32. hráč světa držel a vynutil si tie-break. Ve zkrácené hře se však potvrdilo, kdo je na kurtu lepším hráčem. Djokovič, který za celý zápas musel na vlastním servisu jen jednou přes shodu, ji získal suverénně 7:2.

100 - This will Novak Djokovic’s 100th match at the Australian Open, becoming the only men’s player in the Open Era to appear in 100+ matches in all four Grand Slams events. Centennial.#AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/kw1KzmIxJb — OptaAce (@OptaAce) January 19, 2024