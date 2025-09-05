Djokovič půjde do šlágru jako jasný outsider. Srbský rekordman má ale několik es v rukávu
Djokovič – Alcaraz | 21:00 SELČ
Novak Djokovič znovu potvrdil, že obzvláště na grandslamových turnajích je pořád ve všech směrech mnohem lepší než většina mužského tenisového okruhu. A to i ve 38 letech. Srbského rekordmana v tuto chvíli na podnicích velké čtyřky ohrožují zejména Jannik Sinner s Alcarazem. Na rozdíl od Taylora Fritze, který s nejúspěšnějším hráčem všech dob prohrál ve čtvrtfinále probíhajícího US Open 3:6, 5:7, 6:3, 4:6 a nezvládl s Djokovičem ani 11. vzájemný souboj.
Hlavně kvůli Sinnerovi a Alcarazovi čeká Djokovič už velmi dlouho na 25. grandslamovou trofej, konkrétně od US Open 2023. Je to způsobeno i pochopitelnou slabší fyzickou kondicí ve velmi pokročilém tenisovém věku. Teď v New Yorku by ale mohl ukončit čekání na první grandslamové finále od loňského Wimbledonu, jelikož Alcaraze i díky výborné taktické připravenosti a bohatým zkušenostem stále dokáže porážet, kdežto na Sinnera v poslední době jasně nestačí.
Není tajemstvím, že pro Djokoviče je úspěch jedině titul. Ale i tak je obdivuhodné, co v letošním roce na nejvyšší úrovni předvádí. Na všech čtyřech grandslamech v této sezoně totiž postoupil do semifinále, což dokázal jako nejstarší tenista v open éře. Asi není překvapením, že se to povedlo zrovna jemu, jelikož na grandslamech je jednoznačně nejúspěšnějším hráčem v historii.
Včetně probíhajícího US Open zapsal rekordní 53. grandslamové semifinále z 80 startů v hlavních soutěžích podniků velké čtyřky. V této fázi má solidní bilanci 37:15 a jedná se o už sedmou sezonu, ve které prošel na všech čtyřech majorech do semifinále. V tomto ohledu je o dvě sezony lepší než bývalý rival Roger Federer, který to dokázal pětkrát a naposledy v roce 2009 ve 27 letech. To jen potvrzuje Djokovičovu neuvěřitelnou dlouhověkost a fyzickou i psychickou sílu.
V letošní sezoně ovšem ztroskotal na všech třech grandslamech právě v semifinále. Na lednovém Australian Open bojoval se zraněním a vzdal po prohraném úvodním setu Alexanderovi Zverevovi. A pak ho na French Open i ve Wimbledonu zastavil v této fázi Sinner, s nímž neuhrál ani jeden set.
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále)
Bilance: 31:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 17:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 262:119)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:3 (kariérní 37:15)
Bilance v semifinále: 2:3 (kariérní 141:53)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (semifinále)
Djokovič – US Open
Kariérní bilance: 95:14
Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018, 2023)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v semifinále: 10:3
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Tien (6:1, 7:6, 6:2), Svajda (6:7, 6:3, 6:3, 6:1), Norrie (6:4, 6:7, 6:2, 6:3), Struff (6:3, 6:3, 6:2), (4) Fritz (6:3, 7:5, 3:6, 6:4)
Carlos Alcaraz ztratil ve finále nedávného Wimbledonu převahu nad rivalem Jannikem Sinnerem a od té doby hraje s obrovským odhodláním. Změna je vidět hlavně v jeho přístupu, protože v minulosti na grandslamech často ztrácel sety už s outsidery v úvodních kolech. Teď na US Open ovšem předvádí na své poměry velmi soustředěné výkony a po cestě do semifinále neprohrál ani jeden set.
Takový přístup si musí udržet i proti Djokovičovi, protože zkušený srbský veterán v předchozích soubojích několikrát využil výpadky koncentrace 22letého Španěla a přesně ví, co na o 16 let mladšího soupeře platí. V posledních dvou duelech s Djokovičem musel skousnout bolestivou prohru, nejprve ve finále loňské olympiády a pak znovu ve čtvrtfinále letošního Australian Open, kde Djokovič bojoval se zraněním, čímž se Alcaraz nechal rozhodit.
O motivaci má Alcaraz každopádně postaráno. Zatímco porážka na Australian Open musela být frustrující, nezdar ve finále loňské olympiády v Paříži byl určitě bolestivější, jelikož ho obrečel. Nyní na US Open má jedinečnou příležitost na odvetu. V letošním roce totiž zvládl 59 ze 65 zápasů, je nejúspěšnějším hráčem na hlavní tour, vyhrál posledních 11 duelů, triumfoval na generálce v Cincinnati a hraje v New Yorku ve famózní formě.
Navíc by se jednalo o jeho první vítězství nad Djokovičem na tvrdých površích a protáhl by sérii postupů do finále, která se táhne od nezdaru v úvodním zápase na březnovém Masters v Miami. Ještě k tomu by měl s největší pravděpodobností příležitost na odplatu za wimbledonské finále, protože ve druhém semifinále se očekává výhra Sinnera.
V semifinálových zápasech na grandslamových turnajích má podobně jako Djokovič velmi solidní bilancí, vyhrál šest z osmi. Poslední nezdar v této fázi utrpěl předloni proti Daniilovi Medveděvovi právě v New Yorku a ten jediný další zaznamenal proti Djokovičovi na French Open 2023. V obou těchto utkáních byl velkým favoritem, ale nezvládl tlak očekávání, přičemž proti Djokovičovi nemohl uspět kvůli křečím.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (triumf)
Bilance: 59:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 21:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 10:2 (kariérní 45:22)
Bilance v semifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 6:2)
Bilance v semifinále: 8:1 (kariérní 29:12)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále)
Alcaraz – US Open
Kariérní bilance: 22:3
Nejlepší výsledek: triumf (2022)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 1:1
Generálka: Cincinnati (triumf)
Cesta turnajem: Opelka (6:4, 7:5, 6:4), Bellucci (6:1, 6:0, 6:3), (32) Darderi (6:2, 6:4, 6:0), Rinderknech (7:6, 6:3, 6:4), (20) Lehečka (6:4, 6:2, 6:4)
Vzájemná bilance: Djokovič vede 5:3, na betonech 3:0. Srbský rekordman nebyl ve čtvrtfinále s Taylorem Fritzem příliš přesvědčivý, ale v klíčových momentech většinou vytáhl to nejlepší ze svého repertoáru a znovu ukázal svou vynikající psychickou odolnost. Jen těžko si lze představit, jak bude po fyzické stránce schopný udržet krok s Alcarazem. Navíc ve formátu na tři vítězné sety a nejspíše ve velmi vysokých teplotách, protože v pátek odpoledne má být v New Yorku horko a slunečno.
Není překvapením, že je Alcaraz velkým favoritem na postup. Djokovič má ovšem v rukávu několik es. S Alcarazem nikdy neprohrál na tvrdém povrchu, vyhrál s ním poslední dva souboje a čtyři z posledních pěti střetnutí a má obrovské zkušenosti, takže by mohl mít psychickou převahu. Rovněž ve čtvrtfinále lednového Australian Open byl Djokovič podceňován, a přesto i navzdory zranění dokázal zvítězit ve čtyřech setech. Tehdy se ale o postup bojovalo ve večerních hodinách v mnohem lepších podmínkách pro srbského veterána.
Sinner – Auger-Aliassime | sobota 01:00 SELČ
Jannik Sinner nepřestává dominovat ani proti členům užší špičky a velmi často svým soupeřům v jednotlivých setech naděluje pořádný výprask. Konkrétně na US Open odstartoval tři ze svých pěti zápasů vyhraným setem poměrem 6:1. V probíhající sezoně si odbyl tříměsíční dopingový trest, a přesto vyhrál už 26 setů jednoznačně 6:1 či 6:0. Teď v New Yorku se mu to povedlo již šestkrát.
Čtyřiadvacetiletý Ital klidně mohl na US Open útočit na kalendářní Grand Slam, kdyby ve finále nedávného French Open proměnil mečboly proti svému největšímu rivalovi Carlosovi Alcarazovi. Teď by ho od takového úspěchu, na který nedosáhla ani legendární Big Three, dělily dvě výhry. I tak je jeho letošní tažení na grandslamech fantastické a stal se nejmladší světovou jedničkou, která v jedné sezoně postoupila do semifinále všech podniků velké čtyřky. V tomto ohledu předčil i legendy Ivana Lendla, Rogera Federera a Novaka Djokoviče.
Na US Open mu rozhodně motivace chybět nemůže. Jako poslední tady totiž obhájil titul Roger Federer před skoro 20 lety a aktuální lídr žebříčku je největším favoritem a úřadujícím šampionem. Loni v tomto dějišti nepovolil set Jackovi Draperovi v semifinále ani Taylorovi Fritzovi ve finále. Ještě k tomu může po skončení turnaje přijít o post světové jedničky, protože v live žebříčku se nachází na druhém místě za Alcarazem a musí v New Yorku dopadnout lépe než Španěl.
Po loňské pětisetové porážce s Alcarazem v semifinále French Open vyhrál všech 11 následujících semifinálových duelů. Aby toho nebylo málo, tak od vystoupení loni v srpnu na Masters v Montrealu postoupil na každém hardovém turnaji, kterého se zúčastnil, až do finále. Na tvrdých površích naposledy prohrál s někým mimo TOP 20 žebříčku předloni v Cincinnati a na grandslamech napříč všemi povrchy se mu to naposledy stalo na French Open 2023.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon, Australian Open (triumf); Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Cincinnati (finále)
Bilance: 36:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 17:1
Bilance proti hráčům TOP 30: 17:3 (kariérní 112:50)
Bilance v semifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 5:2)
Bilance v semifinále: 5:0 (kariérní 28:11)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf)
Sinner – US Open
Kariérní bilance: 22:5
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Cincinnati (finále)
Cesta turnajem: Kopřiva (6:1, 6:1, 6:2), Popyrin (6:3, 6:2, 6:2), (27) Shapovalov (5:7, 6:4, 6:3, 6:3), (23) Bublik (6:1, 6:1, 6:1), (10) Musetti (6:1, 6:4, 6:2)
Félix Auger-Aliassime měl mizerný vstup do US Open Series, když na domácím Masters v Torontu prohrál úvodní zápas s Fábiánem Marozsánem. Navíc napříč úvodními třemi grandslamy v této sezoně posbíral dohromady jen dvě výhry. O to více je postup 25letého kanadského tenisty až do semifinále US Open překvapivější.
Před letošní cestou do New Yorku nikdy neporazil člena TOP 5 světového pořadí na grandslamech. Čekání na první takový skalp skončilo už ve třetím kole, v němž si ve čtyřech setech a po velmi solidním výkonu vyšlápl na světovou trojku Alexandera Zvereva. A o překvapení, i když mnohem menší, se postaral také v osmifinále s 15. hráčem pořadí Andrejem Rubljovem a ve čtvrtfinálové bitvě s osmým mužem hodnocení Alexem de Minaurem.
Za sebou má zatím jen jedno odehrané semifinále na podnicích velké čtyřky. Také podruhé se takhle daleko na grandslamech probil na US Open, v roce 2021 v této fázi neuhrál set s pozdějším šampionem a tehdejší světovou dvojkou Daniilem Medveděvem. A souboj s aktuálním lídrem žebříčku Sinnerem, který od podzimu 2023 na betonech neskutečným způsobem dominuje, by měl být ještě mnohem náročnější výzvou. Pro Auger-Aliassimeho se bude jednat o první duel se světovými jedničkami na grandslamové scéně.
Bývalý šestý hráč světa má před sebou strašně těžkou výzvu, ale na druhou stranu by měl hrát naprosto uvolněně, protože může jedině překvapit a na US Open rozhodně předčil veškerá očekávání. A dalo by se říct, že splněno má už i pro letošní sezonu, ve které dvakrát triumfoval na okruhu ATP a teď se probil do semifinále US Open. Postup mezi nejlepší kvarteto v New Yorku znamená návrat do TOP 15 pořadí.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montpellier, Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Bilance: 34:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 21:8
Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 22:43)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 3:4 (kariérní 17:17)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Auger-Aliassime – US Open
Kariérní bilance: 14:7
Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Toronto (2. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: B. Harris (6:4, 7:6, 6:4), Safiullin (6:1, 7:6, 7:6), (3) Zverev (4:6, 7:6, 6:4, 6:4), (15) Rubljov (7:5, 6:3, 6:4), (8) De Minaur (4:6, 7:6, 7:5, 7:6)
Vzájemná bilance: Auger-Aliassime vede 2:1. Kanadský tenista byl velmi úspěšným juniorem a už v pouhých 16 letech přepisoval historii na challengerech, zatímco Sinner nebyl ve stejné fázi kariéry příliš známým hráčem a začal se pořádně prosazovat na úrovni ITF a challengerech až v roce 2019.
Obrovský talent i potenciál má rozhodně také Auger-Aliassime. Jenže Sinner prošel v posledních dvou letech tak neuvěřitelnou proměnou, která z něj udělala neskutečně stabilního, kvalitního a nemilosrdného soupeře, že je teď na úplně jiné úrovni než o rok starší Auger-Aliassime. Sinner půjde do tohoto utkání jako obrovský favorit a pro Augera-Aliassimeho by byl i jeden vyhraný set úspěchem.
Páteční program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)
1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.)
2. Djokovič (7-Srb.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
3. Sinner (1-It.) - Auger-Aliassime (25-Kan.) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
Kompletní program | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Srovnávat dnešek s AO nedává smysl, protože Alcaraz byl donedávna na hardu zranitelný a obecně vyčichlý. Loni měl dokonce problém vyhrát na US betonech jediný zápas.
Aktuálně však má velmi dobrou formu a především neztrácí sety.
Na AO byl jen favorit 60/40, kdežto dnes je to 75/25. To je velký rozdíl.
Alcaraz na rozdíl od Sinnera neumí být přímočarý a pragmatický, takže se někdy nechá upinkat. Bude to opět dlouhý, min. 5 minut na gem. Uvidíme kolik setů.
Hlavní věc, co mu hraje do karet je to, že se bude hrát přes den a má být celkem horko a vlhko, takže Djokovičova fyzička podstoupí dost brutální test. Vidím to na Alcatraze v 5 setech, ale nepřekvapí mě asi žádnej výsledek.