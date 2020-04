Djokovič s Murraym si sestavili ideálního hráče. Koho pro jednotlivé údery vybrali?

Ideálního hráče si postavili už například Diego Schwartzman, Stan Wawrinka nebo Benoit Paire. O víkendu se do toho společně pustili aktuální světová jednička a vítěz 17 grandslamů Novak Djokovič a trojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička Andy Murray.

Servis (Nick Kyrgios a John Isner)

ND: Nick má na svou výšku nejlepší servis, který jsem kdy viděl.

AM: Řekl bych to samé. Kdybys dal Kyrgiosovi Isnerovu výšku... viděl jsem Nicka, jak servis trénuje...

ND: On ho trénuje?

AM: Jo, a skoro u toho nedělá žádný pohyb ramenem, přesto tam sází neskutečný servisy.

Return (Andy Murray a Novak Djokovič)

ND: Tady bych zvolil tebe. Z mých třech největších rivalit... ať už jsem proti tobě hrál na jakémkoli povrchu, tak to byla vždycky výzva. Proti tobě bylo nejtěžší servírovat, protože si mi všechno zreturnoval.

AM: Já bych zas vybral tebe. Ty skoro vůbec nekazíš return.

Forhend (Juan Martín Del Potro a Rafael Nadal)

ND: Volím Thora z Tandilu, Del Potra. Hodně se mi líbí i forhend Fernanda Gonzáleze, ale vybírám Delpa.

AM: Já Rafu. Možná ho během kariéry forhend párkrát zradil, ale asi bychom hodně marně hledali zápas, který kvůli forhendu prohrál.

Bekhend (Andy Murray a Novak Djokovič)

AM: Pro bekhend si vybírám tebe...

ND: Já zas tebe. Ta tvoje vyrovnanost na bekhendu, skoro nikdy ho nezkazíš, pro soupeře je to peklo. Snad nikdy se mi nepodařilo tě přes tvůj bekhend přetlačit...

AM: Myslím si, že se ti povedlo mě párkrát docela slušně přetlačit.

Volej (Roger Federer)

ND: Roger je jedním z nejvšestrannějších hráčů našeho sportu. Všichni víme, jak velký a skvělý hráč to je. Podle mě se trošku podceňuje to, že i v kritických momentech umí zahrát servis - volej, a to i proti nám, kdo dobře returnujeme. Vezme ti čas na return.

AM: S tím musím souhlasit. Jsou tu možná kluci, kteří některý z volejů hrajou lépe, ale celkově rozhodně Federer. Má pro to prostě cit a je jedním z mála, kteří se tohoto úderu v žádném případě nebojí.

Psychika (Rafael Nadal)

ND: Je jasné, že má mentalitu šampiona. Jasně to dokazuje fakt, jak se dokázal několikrát vrátit po zranění a co všechno za svou kariéru na všech površích dokázal. Řekl bych, že z Big Four byl nejčastěji zraněný. Každé dva roky měl něco, chyběl několik měsíců a vždycky se dokázal vrátit. Ta jeho odolnost a intenzita, se kterou přichází na kurt... už jen když si poskakuje před vstupem na kurt nahání strach, fyzicky i psychicky je to titán.

AM: Řekl bych, že Rafa je dlouhodobě psychicky nejsilnější. Asi jsme proti němu párkrát měli navrch. Ale pokud vezmeme celou kariéru, tak už od mladého věku je psychicky neuvěřitelně silný, a to už v 18, 19 letech, což se jen tak nevidí.

Fyzička (David Ferrer a Novak Djokovič)

ND: Strašně se mi líbí Ferrerova bojovnost. Vždycky na kurtu působil jako válečník. Volil bych mezi Ferrerem a Dominicem Thiemem. Zvolím Ferrera, protože už má po kariéře a více nahráno. Dominic snad na tour vydrží ještě mnoho let.

AM: Pokud bychom se bavili jen o potenciálu, tak Gaël Monfils je pro mě jasná volba. To, co na kurtu občas ukazuje, je snad vtip. Už jsem ho viděl udělat pár neuvěřitelných věcí. Ale co se fyzičky týče, tak volím tebe, i když teda zrovna nemáš největší bicák.