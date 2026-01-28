Djokovič s obrovským štěstím unikl vyřazení. Musetti vedl 2:0, poté se zranil a skrečoval

AUSTRALIAN OPEN - Novak Djokovič (38) byl ve čtvrtfinále Australian Open v zápase s Lorenzem Musettim (23) set od vyřazení. Srbský tenista měl však obrovské štěstí. Skvěle hrající Ital si totiž v úvodu třetího dějství poranil pravé stehno a za stavu 6:4, 6:3, 1:3 musel skrečovat. Zdejší desetinásobný šampion, jehož naopak limitoval stržený puchýř, tak i nadále usiluje o rekordní 25. titul z majorů.
Novak Djokovič postoupil po skreči Lorenza Musettiho (@ REUTERS)

Musetti – Djokovič 6:4, 6:3, 1:3 / skreč

Musetti byl v prvních dvou setech zápasu jasně lepším hráčem. Lépe podával, diktoval tempo hry, trefoval více vítězných úderů a dělal méně nevynucených chyb. Srba, na kterém byla znát třidenní pauza, jasně přehrával. První dva sety získal a byl krůček od svého třetího semifinále na grandslamu.

Djokovič se po ztracené druhé sadě nechal ošetřovat kvůli strženému puchýři. Do zápasu se však rychle vrátil. Netrvalo dlouho a Musettimu prolomil podání, čímž se ve třetím dějství dostal do vedení 2:1. Následně si fyzioterapeuta vyžádal právě Ital, který si v závěru hry poranil pravé stehno.

I po ošetření ho zranění viditelně limitovalo. Nadále se ale snažil Srba trápit a viditelně zvýšil riziko své hry. Ani to mu ale nepomohlo, a přestože získal první dva sety a byl krok od životní výhry, po čtvrtém gamu už nemohl v zápase pokračovat a rozhodl se skrečovat.

"Je mi to velmi líto, nevím, co dalšího říct. Dnes byl daleko lepší, já už byl jednou nohou na cestě domů. Takové věci se ve sportu prostě stávají. Také se mi to párkrát stalo. Hrát ve čtvrtfinále grandslamu, vést 2:0, mít kontrolu nad zápasem... To je opravdu nešťastné. Doufám, že se Lorenzo dá brzy do pořádku. Dnes měl bezpochyby zápas vyhrát," uvedl přímo na kurtu po předčasném konci zápasu Djokovič.

 

Srb měl tak znovu velké štěstí a už v druhém zápase v řadě postoupil přes zraněného soupeře. Do osmifinálového klání s Jakubem Menšíkem ani nastoupit nemusel, protože se český tenista kvůli zranění břišních svalů rozhodl před duelem odstoupit.

Zdejší desetinásobný šampion tak i nadále usiluje o rekordní 25. titul z majorů. Právě v jeho oblíbeném Melbourne má podle tenisových odborníků největší šanci. Navíc v prvních třech duelech neztratil set a ušetřil síly. Následně měl usnadněný postup kvůli dvěma zraněným soupeřům a v semifinále by tak měl mít dost fyzických sil. O finále si zahraje s vítězem duelu mezi Jannikem Sinnerem a Benem Sheltonem.

>

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Na Australian Open byl Djokovič kousek od první třísetové porážky od roku 2018. Zároveň od té doby mohl poprvé skončit dříve než v semifinále. Před dvěma lety v boji o finále podlehl ve čtyřech setech Sinnerovi. Loni, zde získal skalp Carlose Alcaraze, poté se ale v zápase s Alexanderem Zverevem loučil už po prohraném prvním setu, když skrečoval kvůli natrženému hamstringu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

53
RFanousek
28.01.2026 09:16
To je zlé. Když už to vypadá na velké vítězství pro můj milovaný jednoručný backhand (Dimitrov loni, Musetti dnes) tak přijde skreč za stavu 2:0
Krisboy
28.01.2026 09:14
Takže teď ten uřvanej Shelton

Doufám, že ho Janek umlčí.
pantera1
28.01.2026 09:28
Umlčí neboj
Krisboy
28.01.2026 09:34
Já se nemojím. Zrovna jsem koukal na H2H, o kterých mluvili komentátoři.
Shelton vyhrál pouze první vzájemné utkání, od té doby neuhrál ani set

Tak snad to dnes nezlomí.
paddy
28.01.2026 08:53
Já říkal, že Musetti odstoupí smile

Otevírá se zajímavá možnost, že Djokovič postoupí do finále přes 3 skřeče smile

O titulu rozhodne zdravotní stav Sinnera smile

Víme, jak zvládl španělský hýkající oslík finále na OH smile
jeronym
28.01.2026 08:37
Sberaci micku zadaji,
aby sel Djokovic do srotu.
jackiec
28.01.2026 08:28
Djok neměl žádné štěstí, je to prostě borec, co utahá mladé zajíce...Jak kdosi napsal, aby ho někdo porazil musí hrát na 150% a pak se zraní, takže dneska Srb jedině klobouček dolů, to není žádné štěstí že postoupil, ale taktické umění donutit mladé ucha aby to vzdali
Krisboy
28.01.2026 08:28
Liverpool22
28.01.2026 08:32
Je to tak. Zajíci vydrží 2. sety a pak odpadnou. Dnes Musetti hrál skvěle na víc jak 100% ale vydržel jen 2. sety.
RL68
28.01.2026 08:34
PTP
28.01.2026 09:00
Jako lajtnant Dub - dohnal ho až k pláči
Tomas_Smid_fan
28.01.2026 09:19
vojta912
28.01.2026 08:16
To podepsal stejnou smlouvu s ďáblem jako italský sypač ve Wimbledonu ne?
Mony
28.01.2026 08:14
Těch 5ti seťáků měl Musetti příliš a někdy se to muselo ukázat.
Djoko může děkovat nejen Menšíkovi, ale u Macháčovi
RFanousek
28.01.2026 08:20
Příliš? Jeden.
Mony
28.01.2026 08:23
Sorry, Collington mu odstoupil v 1.kole
Vlk-v-trave
28.01.2026 08:12
No par dni jsem psal, ze klidne Djokovic ten Major jeste muze vyhrat,,, staci byt - hrat a ono se to nekdy proste muze ulozit...:-)) Jeden odstoupil pred zapasem, tady Lorenzo dominuje, vede 2;0 na sety... a skrec...

Ale jestli jde o Lorenza, tak je to fakt hrozne,,, byl tady ve skvele forme, jeho tenis hodne bavil... a jen se potvrzuje, ze ten zapas s Tomasem, byl jeden z top zapasu turnaje...
Hodne krute...
Krisboy
28.01.2026 08:14
Taky jsem si na zápas s Tomášem vzpomněl...vlastně Lorenza nikdo nepotrápil, tak jako on.
frenkie57
28.01.2026 08:21
To byl fakt krásnej zápas, moc jsem si ho užil. Tomáš má opravdu fazónu a jak někde řekl, že má tenis i na hráče z topten, tak na rozdíl od jiných, fakt nekecal.
Serpens
28.01.2026 08:25
Stačí jen, aby odstoupili další dva soupeři, a je to doma
frenkie57
28.01.2026 08:30
Tohle je pro Novaka dar z nebes. Ta ušetřená fyzička ze dvou zápasů se ještě bude hodit. Moc bych mu ten 25 GS a 11AO přál, ale ani tohle nebude stačit.
Liverpool22
28.01.2026 08:33
Reagovat
Serpens
28.01.2026 08:34
Já ne, nejsem příznivcem jeho stylu ani osobnosti, a tak přeji mladším
frenkie57
28.01.2026 08:44
To je naprosto v pořádku.
frenkie57
28.01.2026 08:46
Myslím, že by se při přebírání trofeje tvářil poněkud rozpačitě.
PTP
28.01.2026 08:58
Myslím, že by si měli Karel s Jendou dát pozor na jídlo, aby se později na kurtu nedivili.
Martan1
28.01.2026 08:10
Nejdříve jsem si myslel, že Djokovič skrečoval a pak jsem si uvědomil, že Mussettimu někdo taky učinil nabídku , kterou nemohl odmítnout. Ještě zbývají nabídky pro Sinnera nebo Sheldona a Alcaraze se Zverevem a rekord bude na světě.
frenkie57
28.01.2026 08:07
Popis fotky: - Hele Nole, pustím tě dál, bude potom něco v šatně?
- Ale to víš že jo, nějak se domluvíme.
pantera1
28.01.2026 08:13
Uděláme ten můj turnaj v Aténách spolu a já ti odsypu do žlabu pěknou sumičku.
frenkie57
28.01.2026 08:15
Myslel jsem to maličko jinak.
pantera1
28.01.2026 08:17
Techtle ?
frenkie57
28.01.2026 08:22
No jasan, Jelena má pochopení.
pantera1
28.01.2026 08:32
Umyje jim pak zádíčka .
Tomas_Smid_fan
28.01.2026 08:23
ne, mechtle
frenkie57
28.01.2026 08:25
Techtle v šatně a potom mechtle ve sprše.
pantera1
28.01.2026 08:31
Takže techtle testování terénu a mechtle navostro , komu spadne mýdlo ve sprše dělá ženskou
frenkie57
28.01.2026 08:39
Dva muklové ve sprše:
- tak co chceš být maŤka nebo mamka?
- radši taťka¨
- dobře taťko, tak vy... mamku.
frenkie57
28.01.2026 08:40
hm, pěkně jsem to pokonil.
pantera1
28.01.2026 08:44
PTP
28.01.2026 08:53
maťka je hezky česky shemale
pantera1
28.01.2026 08:05
Bože, tak to je něco, ten nahoře toho Noleho fakt má rád . Lori, to je smůla velká, dnesby jsi ho zřejmě porazil .
PTP
28.01.2026 08:09
Šel tomu štěstíčku naproti svým velkým srdíčkem, ale tričko si neroztrhnul
pantera1
28.01.2026 08:14
Tyrolák si na něm smlsne, jak na těch těstovinách v reklamě . Možná si ho roztrhne vzteky. .
frenkie57
28.01.2026 08:16
Koho? Tyroláka?
pantera1
28.01.2026 08:18
Nole triko, jsem byla moc rychlá
frenkie57
28.01.2026 08:23
Já vím, byl jsem tady, když se to probíralo. Jen mně přišla vtipná ta představa...
pantera1
28.01.2026 08:34
Tyrolák vejpůl na kurtu .
frenkie57
28.01.2026 08:47
Byl by z něho Ty-rolák.
PTP
28.01.2026 08:51
Roztrhne ho jako hada.
PatLa
28.01.2026 08:02
tohle je tak horke, jak to jen horke muze byt....
Pavol
28.01.2026 07:59
Ešte že som ten tiket včas ukončil.
Krisboy
28.01.2026 08:01

U Tipsportu bys o výhru nepřišel.
Liverpool22
28.01.2026 08:04
smile
