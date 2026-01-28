Djokovič s obrovským štěstím unikl vyřazení. Musetti vedl 2:0, poté se zranil a skrečoval
Musetti – Djokovič 6:4, 6:3, 1:3 / skreč
Musetti byl v prvních dvou setech zápasu jasně lepším hráčem. Lépe podával, diktoval tempo hry, trefoval více vítězných úderů a dělal méně nevynucených chyb. Srba, na kterém byla znát třidenní pauza, jasně přehrával. První dva sety získal a byl krůček od svého třetího semifinále na grandslamu.
Djokovič se po ztracené druhé sadě nechal ošetřovat kvůli strženému puchýři. Do zápasu se však rychle vrátil. Netrvalo dlouho a Musettimu prolomil podání, čímž se ve třetím dějství dostal do vedení 2:1. Následně si fyzioterapeuta vyžádal právě Ital, který si v závěru hry poranil pravé stehno.
I po ošetření ho zranění viditelně limitovalo. Nadále se ale snažil Srba trápit a viditelně zvýšil riziko své hry. Ani to mu ale nepomohlo, a přestože získal první dva sety a byl krok od životní výhry, po čtvrtém gamu už nemohl v zápase pokračovat a rozhodl se skrečovat.
"Je mi to velmi líto, nevím, co dalšího říct. Dnes byl daleko lepší, já už byl jednou nohou na cestě domů. Takové věci se ve sportu prostě stávají. Také se mi to párkrát stalo. Hrát ve čtvrtfinále grandslamu, vést 2:0, mít kontrolu nad zápasem... To je opravdu nešťastné. Doufám, že se Lorenzo dá brzy do pořádku. Dnes měl bezpochyby zápas vyhrát," uvedl přímo na kurtu po předčasném konci zápasu Djokovič.
Srb měl tak znovu velké štěstí a už v druhém zápase v řadě postoupil přes zraněného soupeře. Do osmifinálového klání s Jakubem Menšíkem ani nastoupit nemusel, protože se český tenista kvůli zranění břišních svalů rozhodl před duelem odstoupit.
Zdejší desetinásobný šampion tak i nadále usiluje o rekordní 25. titul z majorů. Právě v jeho oblíbeném Melbourne má podle tenisových odborníků největší šanci. Navíc v prvních třech duelech neztratil set a ušetřil síly. Následně měl usnadněný postup kvůli dvěma zraněným soupeřům a v semifinále by tak měl mít dost fyzických sil. O finále si zahraje s vítězem duelu mezi Jannikem Sinnerem a Benem Sheltonem.
>
Na Australian Open byl Djokovič kousek od první třísetové porážky od roku 2018. Zároveň od té doby mohl poprvé skončit dříve než v semifinále. Před dvěma lety v boji o finále podlehl ve čtyřech setech Sinnerovi. Loni, zde získal skalp Carlose Alcaraze, poté se ale v zápase s Alexanderem Zverevem loučil už po prohraném prvním setu, když skrečoval kvůli natrženému hamstringu.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Doufám, že ho Janek umlčí.
Shelton vyhrál pouze první vzájemné utkání, od té doby neuhrál ani set
Tak snad to dnes nezlomí.
Otevírá se zajímavá možnost, že Djokovič postoupí do finále přes 3 skřeče
O titulu rozhodne zdravotní stav Sinnera
Víme, jak zvládl španělský hýkající oslík finále na OH
aby sel Djokovic do srotu.
Djoko může děkovat nejen Menšíkovi, ale u Macháčovi
Ale jestli jde o Lorenza, tak je to fakt hrozne,,, byl tady ve skvele forme, jeho tenis hodne bavil... a jen se potvrzuje, ze ten zapas s Tomasem, byl jeden z top zapasu turnaje...
Hodne krute...
- Ale to víš že jo, nějak se domluvíme.
- tak co chceš být maŤka nebo mamka?
- radši taťka¨
- dobře taťko, tak vy... mamku.
