Djokovič se dočkal vstupu do sezony, v Dubaji přehrál Musettiho

Novak Djokovič se s ohledem na svůj precizní zdravý životní styl odmítá očkovat proti Covidu-19 a v současnosti si tak musí vybírat turnaje ve státech, v nichž není očkování podmínkou pro vstup do země.



V lednu se sice do Austrálie na základě výjimky po prodělání covidu dostal a v Melbourne trénoval, ale australské úřady mu vízum nadvakrát zrušily. Po jedenáctidenní anabázi, během které strávil několik nocí v detenčním hotelu pro imigranty, ho ze země vyhostily a srbský tenista přišel o možnost bojovat na Australian Open o rekordní grandslamový titul.



První letošní zápas tak odehrál až dnes ve Spojených arabských emirátech, kam se bez problémů dostal i bez očkování. A na podniku ATP 500 v Dubaji, kde v letech 2009, 2010, 2011, 2013 a 2020 triumfoval, odstartoval vítězně.



34letý Srb si v prvním zápase od začátku prosince měsících poradil s o patnáct let mladším Lorenzem Musettim. S italským teenagerem, který ho loni na Roland Garros dostal do pátého setu, odvrátil všech sedm brejkbolů a po hodině a čtvrt zvítězil 6-3 6-3.



"Vyhrál jsem ve dvou setech, tak musím být se svým tenisem spokojený. Obzvlášť po tak dlouhé době bez zápasu. Byly tam momenty, kdy jsem hrál skvěle a naopak fáze, kdy jsem udělal několik chyb po sobě. Ale v prvním zápase se to dalo očekávat," komentoval Djokovič.



"Při těch brejkbolech jsem měl štěstí, že jsem zvolil správné servisy. To mě obrovsky uklidnilo do zbytku zápasu," dodal rodák z Bělehradu, jenž dnes zaznamenal jen 13 winnerů.







Djokovič dnes zahájil 361. týden v čele světového žebříčku, za sedm dní ale může být sesazen Daniilem Medveděvem. Srb nemá pozici ve vlastních rukách, v Dubaji potřebuje postoupit minimálně do čtvrtfinále. Teoreticky mu nemusí stačit ani zisk titulu, pokud ruský tenista ovládne souběžně hraný turnaj ATP 500 v mexickém Acapulku.



Ve druhém kole Djokovič čeká na vítěze duelu mezi Rusem Karenem Chačanovem a Australanem Alexem de Minaurem.



Téměř tříhodinovou bitvu na úvod absolvoval Andy Murray. Britský tenista, jenž v Dubaji startuje poprvé od triumfu v roce 2017, zdolal 156. hráče světa Christophera O'Connella z Austrálie 6-7 6-3 7-5.







Z turnaje se krátce před jeho začátkem odhlásil Kanaďan Félix Auger-Aliassime, jenž měl plnit roli nasazené trojky.21letý Kanaďan, který za poslední dva týdny odehrál devět zápasů, v Rotterdamu získal první titul na okruhu ATP a včera v Marseille prohrál finále, se omluvil kvůli bolestem zad.



Místo světové devítky bude hrát australský lucky loser Alexei Popyrin, jenž v prvním kole vyzve Gruzínce Nikoloze Basilašviliho.



Na zdárně absolvovanou kvalifikaci dnes na úvod hlavní soutěže navázal jediný český zástupce Jiří Veselý, který vyřadil Chorvata Marina Čiliče.

• ATP 500 DUBAJ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 2.949.665 dolarů

pondělní výsledky (21. 02. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Veselý (ČR) - Čilič (Chorv.) 6-4 7-6(3) Djokovič (1-Srb.) - Musetti (It.) 6-3 6-3 Krajinovič (Srb.) - Džazírí (Tun.) 6-7(4) 6-2 6-4 Daniel (Jap.) - Goffin (Belg.) 6-3 7-6(5) Krajinovič (Srb.) - Džazírí (Tun.) 6-7(4) 6-2 6-4 Daniel (Jap.) - Goffin (Belg.) 6-3 7-6(5) A. Murray (Brit.) - O'Connell (Austr.) 6-7(4) 6-3 7-5