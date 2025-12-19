Djokovič si jde pro další rekord. Na Australian Open dorovná nejen Federera
Co se klíčových grandslamových statistik týče, tak je Djokovič jasně nejúspěšnější. Na kontě má nejvíce titulů (24), finále (37), semifinále (53), čtvrtfinále (64) i výher (397). A na blížícím se Australian Open bude rekordmanem také v počtu účastí.
Vystoupení v Melbourne Parku bude jeho už 81. kariérním startem na grandslamech. A právě tímto číslem dorovná legendárního rivala Federera a také bývalou světovou dvanáctku Feliciana Lópeze, kteří tento rekord v open éře drží.
Pro Djokoviče se tak bude jednat o další prvenství v grandslamových statistikách, i když v tomto případě zatím jen sdílené. V průběhu sezony 2026 by se ale měl v tomto ohledu v čele osamostatnit. Podařit by se mu to mělo už v květnu na French Open.
Djokovič si je možná tohoto útoku na další rekord vědom, ale mnohem podstatnější pro něj bude úsilí získat grandslamový titul. Na ten totiž čeká už přes dva roky. Konkrétně od US Open 2023, kde v počtu triumfů na majorech vyrovnal Margaret Courtovou.
V historii Australian Open je nejúspěšnějším hráčem. Australský podnik velké čtyřky ovládl celkem 10krát a naposledy se mu to podařilo předloni. Jeho největší překážkou v následujícím ročníku budou Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, které může potkat nejdříve v semifinále.
