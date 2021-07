Djokovič si připsal 100. výhru na trávě a je v 10. wimbledonském semifinále. Vyzve ho Shapovalov

WIMBLEDON - Novaka Djokovič dělí už jen dvě výhry od rekordního 20. grandslamového titulu. Srbský tenista dnes v All England Clubu přehrál Maďara Mártona Fucsovicse, zaznamenal jubilejní 100. výhru na trávě a podesáté v kariéře se prodral do semifinále Wimbledonu. V něm světovou jedničku vyzve Kanaďan Denis Shapovalov, který po pětisetové výhře nad Rusem Chačanovem postoupil poprvé do semifinále grandslamu.