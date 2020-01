Djokovič suverénně prolétl do osmifinále, Federer byl dva míčky od prohry s Millmanem

Novak Djokovič na konci loňské sezony přišel o post světové jedničky. Na něj se může vrátit, pokud na Australian Open obhájí loňský triumf a získá 17. grandslamový titul, jímž by se dotáhl na rekordmana Rogera Federera (20) a Rafaela Nadala (19), a Nadal vypadne dříve než v semifinále.

Dvaatřicetiletý rodák z Bělehradu do letošního tenisového roku vstoupil v novém ATP Cupu, kde vyhrál všech šest dvouher a dovedl Srby k titulu. Svou letošní neporazitelnost si zatím drží i na úvodním grandslamu sezony.

Největší favorit sice v prvním kole překvapivě ztratil set s Janem-Lennardem Struffem, nicméně poté si bez ztráty podání poradil s Tatsumou Item i dnes s dalším japonským soupeřem Jošihitem Nišiokou.

Djokovič byl dnes na servisu stejně jako v předchozím kole neprůstřelný. Dohromady ztratil jen 8 fiftýnů, trefil 17 es a s brejkbolem v závěrečném gamu si poradil. V úvodních dvou setech dokonce na svém podání Nišiokovi povolil jediný bod. Za necelou hodinu a půl zvítězil suverénně 6-3 6-2 6-2.

Aktuálně druhý hráč světa v Melbourne Parku startuje posedmnácté a pouze třikrát se v minulosti nedostal do druhého týdne. V osmifinále Djokoviče vyzve Diego Schwartzman, který se pokusí ve čtvrtém vzájemném souboji poprvé bývalou světovou jedničku porazit.

Schwartzman do osmifinále prošel bez ztráty setu. Nejlepší Argentinec v žebříčku ATP dnes přehrál 6-2 6-3 7-6(7) Srba Dušana Lajoviče a bude bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima.

Naopak šestinásobný šampion Roger Federer se ve třetím kole nečekaně nadřel na výhru nad domácím Johnem Millmanem. Osmatřicetiletý Švýcar zvítězil až po více než čtyřhodinovém boji 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6(10-8), byť v rozhodujícím super tie-breaku prohrával už 4-8. Soupeři tak oplatil porážku z předloňského US Open.

"Byl to těžký zápas. John hrál skvěle, hodně mi to znepříjemnil. Odvedl dobrou práci, moc nechyboval. Je to dobrý kluk a velký bojovník. Klidně tady mohl stát místo mě. Na konci hrálo svou roli i štěstí, které stálo na mé straně," hodnotil Federer.

"Já se chvílemi trápil s údery od základní čáry. Necítil jsem se dobře, John mě hodně tlačil. Musel jsem zjistit, jak mu to znepříjemnit na servisu, protože skvěle podával," dodal Federer, který si připsal jubilejní 100. vítězství na Australian Open. Jako první v historii tak má minimálně 100 výher na dvou grandslamech, poprvé se mu to povedlo ve Wimbledonu.

V osmifinále se Federer střetne s Maďarem Mártonem Fucsovicsovem (h2h 2-0). Ten dnes v překvapivě obsazeném souboji třetího kola přejel 6-1 6-1 6-4 Tommyho Paula ze Spojených států a vyrovnal své melbournské maximum. Proti Federerovi bude hrát o první grandslamové čtvrtfinále.

Loňské semifinále neobhájí světová šestka Stefanos Tsitsipas. Jednadvacetiletý Řek letos skončil už ve třetím kole na raketě Kanaďana Milose Raonice, kterému podlehl 5-7 4-6 6-7.

"Bylo to těžké. On hraje skvělé forhendy z každé pozice. Nevíte, kam ho pošle. Je to jeden z nejlepších hráčů na okruhu a dnes to potvrdil," komentoval Tsitsipas. "Cítím se hloupě, na servisu to z mé strany nebylo dobré. Celkově to byl zvláštní zápas," dodal zklamaný Řek, jenž zahrál jen 14 nevynucených chyb.

"Měl jsem dobrý plán a ten se mi dařilo plnit. Celý zápas jsem se cítil dobře hlavně na returnu. K tomu mi fungoval servis a vět třetím setu jsem věřil, že to dokážu zvládnout," řekl Raonic, jenž nečelil brejkbolu a ve třetím setu prohrál jen jednu z 29 výměn po svém servisu.

Raonicem se v osmifinále utká s Marinem Čiličem (h2h 1-2), který letos v Melbourne zvládl už druhý pětisetový zápas. Dnes Chorvat zdolal 6-7 6-4 6-0 5-7 6-3 Španěla Roberta Bautistu, kterýmu oplatil vyřazení z let 2016 a 2019, a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 5-2.

Fabio Fognini po dvou pětisetových bitvách porazil snadněji ve třech setech 7-6 6-2 6-3 Argentince Guidu Pellu, s nímž vyhrál i čtvrtý vzájemný souboj, a postupem do osmifinále vyrovnal své maximum na úvodním grandslamu sezony z let 2014 a 2018.

O první čtvrtfinále na Australian Open se 32letý Ital střetne s Tennysem Sandgrenem (h2h 2-1). Osmadvacetiletý Američan je v osmifinále na druhém ze tří posledních grandslamů a celkově potřetí v kariéře.

Na Australian Open se senzační předloňský čtvrtfinalista Sandgren dostal mezi šestnáctku nejlepších po výhře třikrát 6-4 nad krajanem Samem Querreym, když odvrátil 12 ze 14 brejkbolů a soupeři oplatil porážku z osmifinále loňského Wimbledonu.