Djokovič: Syna plně podporuju v hraní tenisu. Ale chci být hlavně dobrý táta

"Jakmile mám čas, snažím se s ním hrát, protože momentálně je do tenisu naprosto zažraný," řekl Djokovič novinářům poté, co v neděli ve čtvrtém kole Wimbledonu vyřadil Nizozemce Tima van Rijthovena.

Bývalý první hráč světa reagoval na video, kde hraje se synem, které nedávno zveřejnil na sociálních sítích. Djokovič také v květnu uvedl, že ve stejný den, kdy získal titul v Římě, jeho syn vyhrál první dětský turnaj.

"Teď ho zajímá úplně všechno, co je spojené s tenisem. A já udělám všechno pro to, abych mu pomohl, pokud se mu v budoucnu bude chtít věnovat i profesionálně," přidal Djokovič.

"Ale je předčasné o tom takhle mluvit. Vždyť mu není ani osm let," řekl šestinásobný wimbledonský šampion. "Na prvním místě chci být dobrým tátou, a aby si užíval života. A také bych byl rád, kdyby vyzkoušel i jiné sporty než tenis," prohlásil Djokovič.

@DjokerNole was playing tennis and training his son Stefan Djokovic at Mallorca 2021. For me Nole is the Real G.O.A.T and Stefan & Tara Djokovic has already won the hearts of all the Nolefam including me❤♥️. Idemooo Noleee.#Djokovic #GOAT #NoleFam pic.twitter.com/DzuVW98xLr